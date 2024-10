Danny Makkelie onthult uniek moment: 'Messi is de enige speler die daarvoor koos'

Danny Makkelie floot viermaal een wedstrijd van en kan zich een bijzonder moment herinneren met de aanvaller. Voorafgaand aan de groepswedstrijd tussen Polen en Argentinië (0-2) op het WK 2022 werd Makkelie tijdens de toss verrast door Messi.

In het programma Achter Het Fluitsignaal van ESPN blikt Makkelie terug op het moment met Messi. “Ik heb ooit een tossmunt gekregen van een goede vriendin van me. Aan de ene kant staat een engeltje, aan de andere kant een tekst. Altijd kiezen de captains, als ik dat muntje gebruikte, voor de engel.”

“Er was ooit één aanvoerder die niet voor het engeltje koos”, vertelt de 41-jarige scheidsrechter. “Dat was op het wereldkampioenschap in Qatar. Ik floot Argentinië – Polen en Messi mocht kiezen. Hij koos voor de tekst. Ik zei tegen ‘m: ‘Je bent de eerste die niet voor het engeltje kiest.’ Toen moest hij lachen.”

“Hij verloor die toss ook nog, dus misschien had hij toch wel voor het engeltje moeten kiezen”, lacht Makkelie. In die wedstrijd miste Messi ook nog een penalty, maar desondanks won Argentinië met 0-2. Daardoor overleefde Argentinië de groepsfase; uiteindelijk werd la Albiceleste wereldkampioen.