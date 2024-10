‘Als Messi een verdediger was, zou hij ook een van de beste in de wereld zijn’

Hoewel furore maakte als aanvaller, zou hij ook als verdediger één van de besten van de wereld zijn geweest, zo stelt voormalig ploeggenoot Javier Mascherano. Volgens de voormalig verdediger annex controleur was het onmogelijk Messi in de één tegen één voorbij te komen.

In gesprek met Shoot for Love krijgt Mascherano de vraag wie er zou winnen in een wedstrijd tussen elf Messi’s en elf Mascherano’s. De oud-speler van Barcelona begint te lachen. “Ik weet zeker dat Messi als verdediger één van de besten in de wereld zou zijn”, stelt hij. “Het was namelijk onmogelijk hem voorbij te dribbelen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Danny Makkelie onthult uniek moment: 'Messi is de enige speler die daarvoor koos'

“Bij Barcelona moesten we soms één tegen één spelen”, legt de oud-verdediger uit. “Onmogelijk hem voorbij te komen.” Mascherano benadrukt vervolgens dat hij absoluut geen kans zou hebben tegen elf Messi’s. “Echt een geweldige verdediger.” Volgens Mascherano komt dit vaker voor bij aanvallers. “Dan zijn ze heel goed in het drukzetten. Het is niet gebruikelijk, maar soms vind je wel aanvallers die weten hoe ze moeten verdedigen. Messi is een heel goede verdediger.”

LEES OOK: Messi moet Ballon d'Or inleveren, PSV-flop geldt plots als toptalent

Mascherano en Messi

Mascherano speelde tussen 2010 en 2018 met Messi bij Barcelona. Het tweetal wist in zowel 2011 als in 2015 beslag te leggen op de Champions League. Ook werden ze vijf keer landskampioen en werd vijf keer de Spaanse beker gewonnen. Met de nationale ploeg reikten Messi en Mascherano in 2014 tot de finale van het WK in Brazilië, waarin werd verloren van Duitsland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'FC Barcelona heeft een duidelijk plan met Frenkie de Jong'

FC Barcelona is zeker niet van plan Frenkie de Jong na zijn rentree direct weer voor de leeuwen te gooien.