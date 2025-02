'Flick geeft Barcelona-leiding glashelder signaal over toekomst Frenkie de Jong'

Hans-Dieter Flick heeft volgens Spaanse media een dringend verzoek bij de clubleiding van FC Barcelona neergelegd om het contract van te verlengen. De Nederlander ligt momenteel nog vast tot medio 2026, maar zijn toekomst bij de Catalaanse topclub is al langere tijd onzeker.

Barcelona heeft de afgelopen tijd vaart gemaakt met het langer binnenboord houden van een aantal belangrijke krachten. Zo zette verdediger Ronald Araújo recent zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis en gingen ook Gavi en Pedri een nieuw contract aan. De krant Sport schrijft dat de verbintenissen van Íñigo Martínez en Robert Lewandowski binnenkort eveneens zullen worden verlengd, maar over de toekomst van De Jong heerst nog altijd onduidelijkheid.

In de corona-periode is De Jong ermee akkoord gegaan dat Barcelona een deel van zijn salaris op een later moment zal uitbetalen. Een 'significant' gedeelte van dat bedrag zal volgend seizoen, zijn laatste contractjaar, op de rekening van de Nederlander worden bijgeschreven. De Jong heeft vorig jaar al een voorstel voor een nieuw contract ontvangen, maar tot een overeenkomst zijn club en speler niet gekomen. Bovengenoemde krant schrijft dat Barcelona een nieuw, langjarig contract wil voorstellen waarbij het verschuldigde bedrag over meerdere jaren zal worden uitgespreid.

Flick, zo schrijft Sport, heeft inmiddels bij de clubleiding aangedrongen op een nieuw contract voor De Jong. "De trainer is ervan overtuigd dat hij nog altijd een van de beste middenvelders van Europa is en dat een vertrek zijn project zal verzwakken. Dat De Jong de afgelopen tijd worstelde om zijn ritme te hervinden en zijn plek in het elftal te heroveren, heeft Flick niet van gedachten doen veranderen. De trainer brengt hem steeds wat vaker en het lijkt erop dat hij Marc Casadó voorbij gaat streven op de positie voor de verdediging in de belangrijke wedstrijden", signaleert de krant.

De komende maanden worden volgens het medium 'cruciaal' voor de toekomst van De Jong. Op papier zijn er drie mogelijke scenario's: verlengen, verkopen of uitdienen. Barcelona zal er vooral alles aan gelegen zijn om die laatste twee te voorkomen. Flick wil immers dolgraag door met de Oranje-international, terwijl de club het zich niet kan veroorloven dat een speler die in 2019 nog voor 86 miljoen euro overkwam van Ajax, in de zomer van 2026 gratis de deur uitloopt.

