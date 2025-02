Ruud Gullit noemt Europese topclub waar Frenkie de Jong het beste naartoe kan

zit in een lastige situatie bij FC Barcelona. De middenvelder zit regelmatig op de bank bij de Catalanen en, als hij speelt, krijgt hij de nodige kritiek over zijn optredens. Volgens Ruud Gullit komt dat doordat Hansi Flick De Jong constant op een andere plek zet, wat lastig is voor een speler. De Europees kampioen van 1988 denkt dat de controleur het beste de stap naar Bayern München kan zetten.

De Jong liep in april van afgelopen jaar een enkelblessure op, waarmee hij maar bleef kwakkelen. In eerste instantie stond er een hersteltijd van een aantal weken voor de kwetsuur, maar uiteindelijk keerde de oud-Ajacied pas begin oktober terug. Sindsdien speelde hij enkele sterke wedstrijden, maar werd hij ook regelmatig verguisd door de fans van Barcelona en de Spaanse media voor zijn optredens. De Jong, wiens contract in de zomer van 2026 afloopt, wordt daarom regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Barça.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Frenkie de Jong maakt indruk bij FC Barcelona, Spaanse media vellen duidelijk oordeel over zijn optreden

Volgens Gullit zou de 55-voudig international daar goed aan doen, zo stelt hij in gesprek met Voetbal International. “Als zijn situatie bij Barcelona niet verbetert, denk ik dat Bayern München een goede optie voor hem zou zijn”, geeft de oud-voetballer aan. De Duitse koploper speelt namelijk in een systeem dat te vergelijken is met dat van Barcelona, waardoor De Jong niet te veel hoeft te wennen. “Het is een prachtige club. Waar hij misschien op een vaste plek kan gaan spelen.”

LEES OOK: Na FC Barcelona - Valencia gaat het over een speler die níét wilde invallen voor Frenkie de Jong

Wisselen van positie het probleem van De Jong

Gullit denkt dat dat juist het probleem is bij Barcelona voor De Jong. “Dat eindeloze geschuif met zijn positie.” De Jong moet regelmatig afwisselen tussen de rol als meest verdedigende middenvelder en een meer aanvallende rol. Hoe dan ook weet de Oranje-international wel steeds vaker in de buurt van het doel van de tegenstander te komen, wat Gullit als een positieve ontwikkeling ziet. “Als middenvelder moet je goals en assists op je cv hebben. En ik zag hem ook steeds meer initiatief nemen. Eindelijk. Maar hij speelt natuurlijk te weinig bij Barcelona, voor een speler met zijn kwaliteiten.”

Moet Frenkie de Jong FC Barcelona verlaten voor Bayern München? Laden... 71.6% Ja, dat is een mooie club voor hem 11.4% Nee, hij moet blijven vechten voor zijn plek 17% Nee, hij moet naar een andere club toe 229 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Walgelijke opmerking: Sierd de Vos toont zich van lelijke kant tijdens FC Barcelona - Valencia

Sierd de Vos haalt lelijk uit naar een hoofdrolspeler bij de wedstrijd tussen FC Barcelona en Valencia.