Frenkie de Jong maakt indruk bij FC Barcelona, Spaanse media vellen duidelijk oordeel over zijn optreden

heeft eindelijk weer een reden tot lachen bij FC Barcelona. De middenvelder van het Nederlands elftal worstelt dit seizoen met zijn reserverol en vorm, maar verscheen zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Valencia eindelijk weer een keer aan de aftrap van een competitieduel en was met een doelpunt meteen belangrijk. FC Barcelona boekte een 7-1 overwinning en de Spaanse media zijn zeer te spreken over het aandeel van De Jong, die zelfs 'de drijvende kracht' in de wedstrijd tegen Valencia wordt genoemd.

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick greep het duel met Valencia aan om een aantal basisspelers rust te gunnen. Zo begonnen Ronald Araújo en Robert Lewandowski op de bank. Flick kon geen beroep doen op Dani Olmo en Pedri. Laatstgenoemde behoorde in eerste instantie wel tot de selectie voor de ontmoeting met Valencia, maar haakte toch af. Daardoor ontstond er op het middenveld een plekje voor De Jong. Het was voor de Nederlander zijn eerste basisplaats in competitieverband sinds 10 november jongstleden.

De Jong had niet veel tijd nodig om zijn stempel te drukken. Na nog geen drie minuten was het al raak voor de Nederlander. Hij zag goed waar de ruimte lag in de zestien van Valencia en werd op zijn wenken bediend door Lamine Yamal. De controle van De Jong was fraai en de afronding uitstekend: 1-0. De Jong stond vervolgens mede aan de basis van de 2-0 van Ferran Torres en speelde een prima wedstrijd, alvorens in minuut 78 plaats te maken voor Pablo Torre. “Misschien wel zijn beste wedstrijd sinds hij maanden geleden terugkeerde van zijn blessure, nu zelfverzekerd en onbevreesd”, zo schrijft Mundo Deportivo over het optreden van De Jong. “Hij scoorde de 1-0 met een verrassende loopactie in het strafschopgebied, vertrouwend op de visie van Yamal. Hij bevestigde zijn progressie”, zo klinkt het.

Opnieuw complimenten voor De Jong

De Jong kan dus opnieuw terugkijken op een uitstekende partij. De Nederlander ontving laatst ook al complimenten voor zijn optreden in de bekerwedstrijd tegen Real Betis. Tegen Getafe en Benfica moest hij het vervolgens doen met invalbeurten, maar in de thuiswedstrijd tegen Valencia mocht hij zichzelf dus weer vanaf het begin laten zien. “De Nederlander komt langzaam weer in zijn spel. Hij oogt meer op zijn gemak en is meer aanwezig. Hij scoorde met de eerste bal die hij aanraakte in de derde minuut”, zo schrijft Marca, dat onze landgenoot ‘de drijvende kracht’ noemt. De Jong krijgt voor zijn optreden in de eerste helft een 8. “Hij speelde over het algemeen een goede wedstrijd en is op de weg terug”, zo stelt de sportkrant, die De Jong het eindcijfer 8,5 geeft. “Zijn verbetering is constant, hij laat zijn blessures achter zich en sluit vrede met de fans die hem een staande ovatie gaven toen hij zondag het veld verliet.”

Ook Sport, dat doorgaans erg kritisch is op De Jong, is complimenteus en beoordeelt het optreden van de voormalig Ajacied met een 7. Daarmee tankte de middenvelder dus vertrouwen en dat is zeer belangrijk, want de concurrentie op het middenrif van FC Barcelona is moordend. Olmo en Pedri waren niet inzetbaar, maar Flick had Marc Casadó, Fermín Lopez, Gavi en Pablo Torre allemaal nog tot zijn beschikking. Vooral Fermín liet zich tegen Valencia van zijn beste kant zien. Hij nam in de eerste helft twee van de vijf doelpunten voor zijn rekening en verzorgde na de rust de assist voor de 6-1 van Robert Lewandowski.

𝐉𝐚𝐚𝐚𝐚, Frenkie de Jong! 🇳🇱🦁

De Nederlander start in de basis en schiet Barcelona direct op voorsprong tegen Valencia: 1-0! 💥#ZiggoSport #LaLiga #BarçaValencia — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 26, 2025

