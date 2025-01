Na FC Barcelona - Valencia gaat het over een speler die níét wilde invallen voor Frenkie de Jong

FC Barcelona boekte zondagavond een verpletterende 7-1 overwinning op Valencia en meerdere spelers tikten een hoog niveau aan, maar in de nasleep gaat het ook over iemand die helemaal niet in actie kwam. Hans-Dieter Flick had Gavi in de slotfase van het duel binnen de lijnen willen brengen voor , maar de middenvelder gaf bij zijn trainer aan dat hij moest laten invallen. Een opvallend moment, maar Flick had na afloop niets meer dan lovende woorden over voor de actie van Gavi.

Gavi was de afgelopen weken zeker van zijn plek op het middenveld van FC Barcelona, maar zijn trainer Flick greep de ontmoeting met Valencia aan om een aantal basisspelers rust te gunnen. Naast Ronald Araújo en Robert Lewandowski begon ook Gavi om die reden op de bank. Lewandowski maakte na een uur spelen alsnog zijn opwachting binnen de lijnen. Het was de bedoeling dat Gavi een kwartier voor het einde Frenkie de Jong zou vervangen, maar de 27-voudig international van Spanje was van mening dat zijn trainer Torre een invalbeurt moest gunnen.

FC Barcelona betaalde in de zomer van 2022 vijf miljoen euro aan Racing Santander voor de komst van Torre, die te boek stond als groot talent. Na de stormachtige ontwikkeling van Pedri en Gavi leek FC Barcelona zich opnieuw te hebben verzekerd van een potentiële topper op het middenveld, maar Torre is er nog altijd niet in geslaagd écht door te breken in de hoofdmacht. Niet voor niets was hij in het afgelopen seizoen nog op huurbasis actief voor Girona. Voor de revelatie van het afgelopen seizoen kwam hij 29 keer in actie, goed voor één doelpunt en twee assists. Dit seizoen kwam hij namens FC Barcelona vooralsnog tot 373 minuten, verdeeld over twaalf wedstrijden. Daarin scoorde de 21-jarige middenvelder uit Soto de la Marina wel vier keer.

Flick geniet van Gavi

Zijn laatste competitieminuten dateerden echter van 30 november in de thuiswedstrijd tegen Las Palmas. Torre leek ook tegen Valencia negentig minuten aan de kant te blijven, maar Gavi liet zich van een mooie kant zien en schoof zijn ploeggenoot dus naar voren bij Flick. “De situatie die het meeste indruk op mij maakte, was toen ik met Gavi sprak, omdat ik hem de laatste vijftien minuten wilde inzetten. Hij zei nee, zodat ik Pablo Torre kon laten invallen. Dat is ongelooflijk, het is geweldig”, zo wordt de Duitse keuzeheer geciteerd door Mundo Deportivo. “Je ziet hoe het team, hoe de spelers met elkaar verbonden zijn. Het is fantastisch. Voor een coach is het ongelooflijk. Ik hou van Gavi, ik hou van die houding. Hij wil elke wedstrijd spelen en om in deze situatie zo te praten is geweldig, het is top”, zo klinkt het.

Torre maakte twaalf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zijn opwachting als vervanger van De Jong. De Nederlander verscheen voor het eerst sinds 10 november aan de aftrap van een competitieduel van FC Barcelona. Hij opende binnen drie minuten de score. FC Barcelona zou in het restant van de eerste helft uitlopen naar 5-0 en uiteindelijk met 7-1 winnen van Valencia.

This is the moment when Gavi told Flick to sub Pablo Torre on instead of him 🥹❤️



Flick couldn’t help but hug him 💙❤️pic.twitter.com/ojCoqrqqeW — ᴘɢ² (@angrygavi) January 27, 2025 Lo que realmente es nuestro equipo: una FAMILIA. 🥹❤️



El gesto de Gavi es TOP. pic.twitter.com/r8KBuCPv7O — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 26, 2025

