Na Valencia - FC Barcelona klinken er duidelijke conclusies over Frenkie de Jong

lijkt het sentiment rond zijn persoon opnieuw te hebben gedraaid. De middenvelder beleefde lang een moeizaam seizoen bij FC Barcelona en lag regelmatig onder vuur bij de supporters, maar is er niet met de pet naar gaan gooien en is de afgelopen weken regelmatig van waarde voor de ploeg van trainer Hans-Dieter Flick. De Jong verscheen donderdagavond aan de aftrap van het bekerduel met Valencia (0-5 winst) en speelde een puike wedstrijd. Zowel de Spaanse pers als FC Barcelona-fans zijn lovend over het optreden van de Nederlander.

De Jong stond in de eerste maanden van het seizoen buitenspel met een enkelblessure die hij in april vorig jaar had opgelopen. Daardoor miste hij niet alleen het slot van het afgelopen seizoen met FC Barcelona, maar moest hij ook het Europees Kampioenschap in Duitsland aan zich voorbij laten gaan. De rentree van De Jong liet vervolgens lang op zich wachten en in de tussentijd grepen andere middenvelders hun kans bij FC Barcelona. Marc Casadó is dit seizoen een van de absolute uitblinkers in het elftal van Flick, die geen reden ziet om de jonge Spanjaard uit zijn elftal te halen. Maar de laatste tijd krijgt De Jong steeds vaker de kans om zich vanaf het begin te laten zien.

Zo verscheen de middenvelder aan de aftrap van het Champions League-duel met Atalanta Bergamo, had hij een basisplaats in de competitiewedstrijd tegen Valencia (waarin hij de score opende), mocht hij ook beginnen in de bekerwedstrijd tegen Real Betis en had Flick donderdagavond op bezoek in Valencia dus opnieuw een basisplaats voor hem ingeruimd. De Jong betaalde het vertrouwen van zijn trainer (wederom) terug met een goede wedstrijd. De Spaanse media waren na het recente competitietreffen tussen FC Barcelona en Valencia al lovend over De Jong en delen na diens optreden in de bekerwedstrijd opnieuw complimenten uit. “De Jong toont zijn beste vorm sinds de start van het seizoen. De Nederlander had moeite om zijn goede vorm terug te vinden, maar zit duidelijk in de lift. De middenvelder kende een goede eerste paar minuten en sneed gevaarlijke passes van Valencia af”, zo schrijft Marca.

Barça-supporters strooien met complimenten

De Spaanse sportkrant beoordeelt het optreden van De Jong tegen Valencia met een 8. Alleen Pedri (8,5), die strooide met heerlijke passes, en Ferran Torres (9), maker van een hattrick, worden nóg beter beoordeeld. Mundo Deportivo zag De Jong eveneens een goede wedstrijd spelen en prijst vooral zijn rol in de rug van Pedri. “Hij is een betrouwbare rotatiespeler voor Flick en fungeert als lijfwacht voor de magische Pedri”, zo klinkt het. Ook op social media blijft de goede vorm van De Jong niet onbesproken. De Nederlander was dit seizoen al regelmatig het mikpunt van kritiek, maar heeft zich gerevancheerd voor een aantal mindere optredens en kan inmiddels weer rekenen op de steun van in ieder geval een deel van de achterban. “Bracht de broodnodige stabiliteit op het middenveld; Pedri kreeg de vrijheid om zijn artistieke talenten te tonen; de link tussen verdediging en aanval; defensieve herstelacties. Laat je excuses net zo luid zijn als je gebrek aan respect!”, zo schrijft iemand op X.

De statistieken van De Jong in de bekerwedstrijd tegen Valencia worden breed uitgemeten. Zo kwamen liefst 103 van zijn 105 passes aan bij een ploeggenoot. Daarnaast creëerde hij drie kansen, had hij zes balveroveringen en twee intercepties. Meerdere Barcelona-fans concluderen dan ook dat De Jong ‘terug’ is. En dat is natuurlijk ook goed nieuws voor Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal kan een fitte en vooral goede De Jong heel goed gebruiken volgende maand, als het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League op het programma staat.

