Liverpool schiet uit de startblokken: Gakpo zorgt voor verdiende voorsprong tegen Man City

heeft al na dik tien minuten voor de 1-0 gezorgd in de Premier League-kraker tussen Liverpool en Manchester City. De Nederlander bekroonde daarmee de stormachtige wijze waarop het elftal van Arne Slot de titelverdediger in de openingsfase bestreed.

Liverpool begon zeer dominant aan de topper op Anfield en dook meerdere keren gevaarlijk op voor het doel van Manchester City, dat verrassend wordt verdedigd door Stefan Ortega - die de voorkeur krijgt boven Ederson. Virgil van Dijk kwam het dichtst bij de openingstreffer, maar zag zijn kopbal - via de vingertoppen van Ortega - tegen de paal belanden.

Korte tijd later was het echter alsnog raak, en verdiend ook. Mohamed Salah, de grote uitblinker in het elftal van Slot, vond met een messcherpe pass Gakpo bij de tweede paal. De Nederlander hoefde daarop alleen zijn voet maar tegen de bal te zetten om de 1-0 op het bord te zetten.

