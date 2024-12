Opstelling Ajax: Farioli gooit basiself overhoop tegen NEC

De opstelling van Ajax voor de uitwedstrijd tegen NEC is bekend. Francesco Farioli voert een groot aantal wijzigingen door in zijn basiself. Het duel begint zondagmiddag om 16.45 uur in stadion De Goffert.

Farioli heeft de beschikking over drie spelers die donderdag nog ontbraken in de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad (2-0 nederlaag). Wout Weghorst was er niet bij vanwege ziekte, Kenneth Taylor was geschorst en Davy Klaassen is niet ingeschreven voor de Europa League. Het drietal is inzetbaar tegen NEC en staat ook in de basis.

Weghorst neemt de spitspositie in. Voorafgaand aan de wedstrijd stond een vraagteken achter de naam van zijn concurrent Brian Brobbey, die tegen Sociedad na ruim een half uur spelen in botsing kwam met doelman Álex Remiro. Brobbey zit niet bij de wedstrijdselectie.

Farioli husselt nog meer met zijn opstelling, want ook Ahmetcan Kaplan, Branco van den Boomen en Kristian Hlynsson verschijnen in Nijmegen aan de aftrap.

Opstelling NEC: Roefs; Pereira, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Proper, Sano, Ouaissa; Önal, Ogawa, Hansen

Opstelling Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato, Van den Boomen, Klaassen, Taylor, Berghuis, Weghorst, Hlynsson