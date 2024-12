Opstellingen Liverpool - Man City: Guardiola voert verrassende wijziging door

Pep Guardiola voert een verrassende wijziging door in zijn basisopstelling voor de Premier League-kraker tegen Liverpool. Het doel van Manchester City wordt op Anfield namelijk verdedigd door de Duitser , waardoor op de bank begint. Bij de thuisploeg heeft Arne Slot een basisplaats voor alle drie zijn Nederlanders: , én .

De inzet van de kraker, die om 17.00 uur begint, is duidelijk. Liverpool staat immers al acht punten voor op de titelverdediger en kan het gat dus nog verder uitbreiden naar maar liefst elf punten. Guardiola zal anderzijds hopen de kansen op het vijfde kampioenschap op rij in leven te kunnen houden; bij een zege bedraagt het gat ineens nog maar vijf punten.

Liverpool was midweeks in de Champions League met 2-0 te sterk voor Real Madrid. Ten opzichte van dat duel keert Trent Alexander-Arnold terug in de basiself, wat ten koste gaat van Conor Bradley. Ibrahima Konaté is er vanwege een blessure niet bij, waardoor aanvoerder Van Dijk een centraal duo vormt met Joe Gomez. Voorin verliest Darwin Núñez zijn basisplaats aan Gakpo. De Nederlander viel tegen De Koninklijke in en tekende voor de tweede Liverpool-treffer.

Manchester City leek in het thuisduel met Feyenoord na vijf (!) achtereenvolgende nederlagen eindelijk weer eens te gaan winnen, maar Guardiola zag tot zijn afgrijzen hoe zijn elftal een 3-0 voorsprong uit handen gaf en de Rotterdammers terug liet komen tot 3-3. Josko Gvardiol maakte tegen Feyenoord geen al te betrouwbare indruk als linksback en moet zijn plaats afstaan aan Nathan Aké. Die startte dinsdag nog in het centrum van de defensie, maar daar keert Ruben Días tegen Liverpool terug in het elftal. Verder schuift rechtsback Rico Lewis door naar het middenveld en start Kyle Walker daardoor achterin. Ook Jack Grealish verdwijnt uit het elftal, waardoor Matheus Nunes aanvallender zal gaan spelen.

Opstelling Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Gakpo, Diaz

Opstelling Manchester City: Ortega; Walker, Akanji, Dias, Aké; Lewis, Gündogan; Bernardo Silva, Foden; Haaland

Welk resultaat verwacht jij bij Liverpool - Manchester City? Laden... 87.5% Winst Liverpool 7% Een gelijkspel 5.5% Winst Manchester City 128 stemmen

