Perszaal komt niet meer bij na antwoord van Slot

Arne Slot heeft woensdagavond de lachers op zijn hand gekregen op de persconferentie na de wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid. De oefenmeester kreeg aan het einde van het persmoment een vraag over , die hij met een grapje beantwoordde.

Gravenberch is onder Slot helemaal opgeleefd bij Liverpool. De middenvelder vertrok in de zomer van 2022 na een sterke periode bij Ajax naar Bayern München, maar wist in Duitsland niet te overtuigen. Een jaar later mocht hij alweer vertrekken, waarna Liverpool hem oppikte. Onder Jürgen Klopp kwam het er ook in Engeland niet uit voor de middenvelder, maar Slot heeft hem weer aan het voetballen gekregen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Lofzang voor Arne Slot: ‘Hij is de beste trainer van de wereld'

Woensdagavond wist Liverpool, met Gravenberch in de basis, alweer de vijfde zege uit vijf Champions League-duels te boeken. In eigen huis werd titelhouder Real Madrid met 2-0 opzijgezet, terwijl Gravenberch enkele dagen eerder voor zijn eerste assist in de Premier League had getekend op bezoek bij Southampton (2-3). Door de stormachtige ontwikkeling van Gravenberch vragen velen zich nu af waar zijn plafond daadwerkelijk ligt.

LEES OOK: ‘Actie zaakwaarnemer geeft duidelijkheid over toekomst Van Dijk’

Perszaal dubbel na antwoord Slot

Na afloop van de wedstrijd tegen Real Madrid krijgt Slot aan het einde van de persconferentie een vraag over de toekomst van Gravenberch. Kan de middenvelder de nieuwe Toni Kroos worden? “Nee, want hij is Nederlands, niet Duits”, antwoordt de oefenmeester droogjes, alvorens de perszaal te verlaten. De aanwezige pers kan het antwoord van Slot duidelijk waarderen, aangezien iedereen in lachen uitbarst.

🇳🇱🇩🇪Could Ryan Gravenberch become the next Toni Kroos?



Watch Arne Slot's brilliant reaction 😂 pic.twitter.com/AV4qG9qh2U — This Is Anfield (@thisisanfield) November 27, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Supercomputer Opta berekent titelkansen Liverpool en Arne Slot

De supercomputer van voetbalstatistiekenbureau Opta geeft het Liverpool van Arne Slot een flinke kans om dit seizoen kampioen van Engeland te worden.