‘Actie zaakwaarnemer geeft duidelijkheid over toekomst Van Dijk’

gaat zijn contract bij Liverpool verlengen, zo weet Anfield Watch. De Nederlander loopt komende zomer uit zijn contract en zou momenteel in onderhandeling zijn over een nieuwe verbintenis. Naar verluidt zou de zaakwaarnemer van Van Dijk aan geïnteresseerde partijen kenbaar maken dat hij niet meer haalbaar is.

Van Dijk maakte in januari 2018 voor bijna 85 miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool, waarmee hij op dat moment de duurste verdediger aller tijden was. Op Anfield groeide de Oranje-international uit tot een van de beste verdedigers in de wereld en absolute leider van Liverpool. De afgelopen periode is het veel over de aflopende verbintenis van Van Dijk gegaan, maar inmiddels lijkt het erop dat de mandekker langer doorgaat bij Liverpool.

Volgens Anfield Watch zou de zaakwaarnemer van de Nederlander namelijk al aan verschillende partijen hebben laten weten dat de komst van Van Dijk niet meer haalbaar is. Op dit moment is het nog niet duidelijk of Liverpool en de verdediger het contract al hebben getekend, of dat dit nog een formaliteit is. Het lijkt er in ieder geval sterk op dat de club van Arne Slot binnenkort de verlenging zal aankondigen.

Salah en Alexander-Arnold

Het langer vastleggen van Van Dijk is een zorg minder voor Slot, bij wie drie basisspelers komende zomer uit hun contract lopen. Naast de centrumverdediger gaat het om Mohamed Salah en Trent Alexander-Arnold. Waar laatstgenoemde serieus in beeld is bij Real Madrid, lijkt de Egyptenaar graag in Liverpool te blijven. Echter heeft hij nog geen aanbieding ontvangen, zo onthulde hij afgelopen weekend.

