Slot krijgt een tien na zege op Real Madrid: ‘Beste team in Europa’

Het leven lacht Arne Slot toe bij Liverpool. Naast een ruime voorsprong in de Premier League gaat het de Nederlander ook in de Champions League voor de wind. Woensdagavond werd in eigen huis met 2-0 gewonnen van angstgegner Real Madrid. De Britse media zijn daarom lyrisch over de oefenmeester.

“Real Madrid was de aartsvijand van Jürgen Klopp”, begint de BBC. De Madrilenen wisten Liverpool af te troeven in de Champions League-finales van 2018 en 2022. Onder leiding van Slot lukte het The Reds echter wel van ze te winnen. “Liverpool liet de jaren van lijden aan de hand van Real achter zich en liep de ploeg van Carlo Ancelotti van het veld. Het liet de succesvolle Spanjaarden beven tot het einde van de avond. De honger van het team van Slot was simpelweg te veel voor Real Madrid.”

Ook The Telegraph is onder de indruk van het Liverpool van Slot. “Er bestaat geen twijfel over dat dit het beste team in Europa is”, complimenteert de krant. “Ze zullen nu hopen dat ze die status behouden voor de finale in München op 31 mei.” Liverpool staat na vijf zeges uit vijf wedstrijden bovenaan de nieuwe competitiefase. “Volledig terecht, nu ze de Europees kampioen hebben verslagen op een nieuwe speciale avond op Anfield.”

Dat Slot er goed op staat in Engeland, blijkt ook wel uit het cijfer dat hij krijgt van This is Anfield. De Nederlander krijgt een tien uitgedeeld. “Een 2-0 overwinning op Real Madrid, maar qua prestatie had het 4-0 kunnen zijn”, leest het. “Dit was fantastisch, Slot liet ze allemaal hun werk perfect uitvoeren. Het was een nieuwe zege in de Champions League, dus daar is niet heel veel aan toe te voegen. Alles was heel, heel goed.”

