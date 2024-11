Liverpool verslaat Real Madrid mede dankzij treffer Cody Gakpo

Liverpool heeft de foutloze status in de Champions League behouden. De ploeg van trainer Arne Slot won op Anfield met 2-0 van Real Madrid. De ploeg van trainer Arne Slot blijft daarmee aan kop van de competitiefase van het miljardenbal. De doelpunten aan de zijde van Liverpool werden gemaakt door Alexis Mac Allister en .

Als enige ploeg in de Champions League was Liverpool dus nog foutloos in de Champions League, maar Real Madrid had het voornemen om hier verandering in te brengen. Al na een minuut verschenen de bezoekers uit Spanje bij de zestien van Liverpool. Kylian Mbappé kon alleen net niet afdrukken. Daarna nam de ploeg van Slot het initiatief wat meer over en kreeg het zelfs een grote kans. Na dom balverlies van Mbappé konden The Reds counteren. Een lage schuiver van Darwin Nunez kon niet helemaal gekeerd worden door Thibaut Courtois, waarna verdediger Raul Asencio de bal van de lijn moest weghalen.

Een foute pass van Virgil van Dijk na acht minuten zorgde ervoor dat Arda Güler even aan de wandel kon, maar nog voor hij kon schieten snoepte Andy Robertson hem de bal af. Liverpool leek wakker geschud na dit foutje van de Nederlander en nam het heft weer in handen. Luis Diaz zag een schotje in het zijnet verdwijnen en via Mohamed Salah wist Liverpool een corner te veroveren. Nog voor deze corner genomen werd, ontstond er een opstootje in de zestien bij Real Madrid. Nunez lag op de grond na een duel met Asencio en het bleek dat beide spelers een beetje met elkaar aan het worstelen waren. Scheidsrechter François Letexier was daar niet van gediend en toonde beide spelers de gele kaart.

Nunez kreeg vervolgens enkele mogelijkheden om Liverpool op voorsprong te brengen. Een schot van de Uruguayaan werd uitstekend gekeerd door Thibaut Courtois, die weer eens een sta-in-de-weg is voor Liverpool. Na iets meer dan een half uur was er opnieuw een kansje voor Nunez. De spits kreeg de bal op zijn hoofd, langs Courtois, maar ook langs de verkeerde kant van de paal. Wederom geen treffer voor de Uruguayaan. Liverpool bleef de bovenliggende partij en ook Curtis Jones besloot om zijn geluk te beproeven. Zijn schot ging echter over het doel van Courtois. Vlak voor rust toonde Real Madrid zich nog eenmaal bij de zestien van Liverpool, maar een schot van Güler ging mijlenver naast.

Na rust draaide Liverpool de duimschroeven aan en creëerde het meteen enkele mogelijkheden. Jones ondernam al vrij snel een poging in de tweede helft, maar zijn poging werd geblokt door Camavinga. Het bleef druk voor het doel van Courtois, die na 51 minuten een weergaloze redding in huis had. Bradley kan vrijstaand binnenkoppen, maar de Belgische doelman van Real had hier een passend antwoord op. Lang bleef het niet goed gaan voor Real Madrid, want nog geen minuut later moest Courtois alsnog vissen. Na een knappe aanval werkte Alexis Mac Allister het leer fraai in de verre hoek: 1-0.

De ploeg van Slot was voornemens om het duel snel te beslissen, want enkele minuten later had Mac Allister de mogelijkheid om zijn tweede treffer te maken. Zijn schot ging alleen een metertje langs het doel van Courtois. Op slag van het uur meldde Real Madrid zich weer op de helft van Liverpool en met succes. Andy Robertson legde de even daarvoor ingevallen Lucas Vazquez neer: penalty voor Real Madrid. Een buitenkansje voor De Koninklijke, ware het niet dat Kylian Mbappé zijn poging gestopt zag worden door Caoimhín Kelleher. De 25-jarige Ier, die door een blessure van Alisson Becker onder de lat staat, ontpopt zich inmiddels tot een ware penaltykiller.

Real Madrid bleef de jacht op de gelijkmaker doorzetten en kreeg via Brahim Diaz opnieuw een kans. De Spanjaard stuitte echter op Kelleher. Bij een doelpunt zou de treffer sowieso geannuleerd worden, aangezien Brahim Diaz vertrok uit buitenspelpositie. Liverpool trok vervolgens weer ten aanval met Salah. De Egyptenaar begon aan een dribbel en werd in de zestien naar de grond gewerkt door Ferland Mendy: strafschop Liverpool. Salah ging zelf achter de bal staan, maar tot verbazing van alles en iedereen op Anfield schoot de Egyptenaar onbesuisd naast het doel van Courtois. Vijf minuten later was er dan alsnog de tweede treffer voor Liverpool. Uit een corner van Andy Robertson kopte invaller Cody Gakpo, die boven alles en iedereen uittorende, raak: 2-0.

Was dit voor Real Madrid de genadeklap? Zo leek het wel. De Madrilenen waren in het slot van de wedstrijd niet meer bij machte om Liverpool pijn te doen. Sterker nog, de thuisploeg bleef Ral Madrid vastzetten. Mbappé kreeg in de slotminuut van de officiële speeltijd nog een mogelijkheid op de aansluitingstreffer, maar zijn schot werd geblokt door Mac Allister. Liverpool kwam verder niet meer in de problemen tegen Real Madrid. De wedstrijd eindigde in 2-0.

Door de overwinning blijft Liverpool aan kop gaan in de competitiefase van de Champions League. Real Madrid, de ploeg van trainer Carlo Ancelotti, vindt zichzelf terug op een zeer teleurstellende 24ste plaats met zes punten uit vijf wedstrijden.