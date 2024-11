Gravenberch kraakt Real Madrid met pijnlijke opmerking

heeft na afloop van de 2-0 overwinning van Liverpool op Real Madrid een pijnlijke sneer uitgedeeld aan de Madrilenen. De Oranje-international, die sinds dit seizoen een vaste waarde is op het middenveld van The Reds, sprak na de wedstrijd over ‘een grote rondo’ na de gemiste strafschop van Real Madrid-ster Kylian Mbappé.

Voor de camera van Ziggo Sport krijgt Gravenberch de vraag of hij de overwinning tegen Real Madrid uitbundig wil vieren. “Nou ja uitbundig. Natuurlijk is het wel lekker dat je van Real Madrid wint. Ik hoorde dat we de laatste tijd niet van Real Madrid hebben gewonnen. Dan is het natuurlijk lekker dat je vandaag met 2-0 wint”, aldus de middenvelder, die niet al te lang kan genieten van de Champions League-zege. Zondag wacht de Premier League-kraker tegen Manchester City. “Het is nu gewoon herstellen, dat gaan we morgen doen op de club. En dan gaan we zondag weer.”

In de ogen van Gravenberch valt er op de overwinning van Liverpool niets aan te merken. “Ik denk dat als je terugkijkt op de wedstrijd, dat we wel hebben gedomineerd. Vooral in de tweede helft. We hebben nauwelijks iets weggegeven, ja die penalty natuurlijk. Goed dat Caoimhín (Kelleher, red.) hem pakt. Daarna was het gewoon een grote rondo als ik het zo mag zeggen”, sneert hij een beetje naar Real Madrid.

Zelf kwam Gravenberch niet helemaal ongeschonden uit de wedstijd. In de eerste helft pakte de Nederlander namelijk een gele kaart. “Ja, het gebeurde ook bij mij en dus deed ik het bij Bellingham terug”, blikt Gravenberch terug. “Hij (scheidsrechter François Letexier, red.) geeft mij geel. Ik was het er niet mee eens, maar ja. Ik moet het de volgende keer niet doen”, vervolgt Gravenberch, die toegeeft dat Bellingham zijn directe tegenstander was. “Het was eigenlijk een beetje koppeltjes op het middenveld, dus ik moest wel kort op hem zitten.”

Gravenberch wil met beide benen op de grond blijven

Liverpool gaat momenteel aan kop in de Premier League en in de competitiefase van de Champions League, toch wil Gravenberch niet al te hard van stapel lopen. “Ik denk dat iedereen met beide benen op de grond moet blijven. Er is nog een hele lange weg te gaan, we zitten pas eind november. We hebben nog superveel wedstrijden te gaan, maar we zitten een goede flow. Ik hoop dan ook dat we dit door kunnen blijven zetten”, besluit Gravenberch.

