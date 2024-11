Slot komt met reactie op Salah: ‘Wanneer ik naar mijn opstellingen kijk…’

Arne Slot heeft daags voor de Champions League-wedstrijd van Liverpool tegen Real Madrid vrij luchtig gereageerd op de uitlatingen van . De Egyptenaar sprak na de gewonnen uitwedstrijd van The Reds tegen Southampton (2-3) dat hij waarschijnlijk meer out dan in is. De Nederlandse oefenmeester maakt zich echter weinig zorgen.

Salah beschikt bij Liverpool over een aflopend contract. Zijn toekomst bij The Reds is daarom ook het onderwerp van gesprek in Engeland. De 32-jarige Egyptenaar toont dit seizoen wederom aan hoe belangrijk hij is voor de Engelse topclub. Zo bezorgde hij de ploeg van Slot zondag tegen Southampton de winst met zijn negende en tiende treffer van het seizoen.

Na afloop van die wedstrijd sprak Salah zijn teleurstelling uit over het feit dat hij nog geen aanbieding had ontvangen van de club. Daarop stelde de Egyptenaar dat hij ‘waarschijnlijk meer out dan in’ is. “Jullie weten dat ik hier al jaren speel, er is geen club als deze. Maar het ligt niet in mijn handen. Ik heb nog niets gehoord over mijn toekomst.”

Op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel in de Champions League tegen Real Madrid werd het onderwerp ook aangesneden. “Inderdaad, mensen hebben me hierover verteld. Ik heb al vaker gezegd dat ik dat soort zaken hier niet deel, maar het enige wat ik kan zeggen is dat wanneer ik naar mijn opstellingen kijk, Mo voor mij more in than out is", knipoogt Slot naar de uitlatingen van Salah.

Slot verwacht dan ook niet dat Mo ‘op enige wijze afgeleid’ is door contractperikelen. “Ik heb dat niet gezien na de wedstrijd tegen Manchester United, waarna hij ook wat dingen heeft gezegd. Ik heb vandaag ook helemaal niets gezien. Hij is gewoon volledig gefocust op de wedstrijd van morgen (woensdag, red.)”, vervolgt de Nederlandse oefenmeester.

Wel begrijpt Slot dat het een hot topic is onder de supporters. “Al onze fans praten hierover en dat is volkomen logisch, maar als je op het trainingscomplex was, had je gezien dat niemand hierover praatte. In ieder geval niet waar ik bij was, want soms willen de spelers elkaar onderling nog wel eens plagen. Ik denk dus dat er geen afleiding is voor hem, de spelers en al helemaal niet voor mij”, besluit hij het onderwerp.

🗣️ "When I look at my lineups, Mo is more in than out"



Arne Slot responds to Mo Salah's comments about his future with Liverpool 🔴 pic.twitter.com/0q4TF8VcQH — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 26, 2024

