Liverpool-icoon haalt uit naar 'egoïstische' Mohamed Salah, Saudi's in de wachtkamer

wordt maandagavond stevig aangepakt door Liverpool-icoon Jamie Carragher. De Egyptenaar verkeert al het hele seizoen in blakende vorm in het elftal van Arne Slot, maar heeft nog altijd zijn aflopende contract niet verlengd. Salah sprak daarover zondagavond, nadat hij uit bij Southampton hoogstpersoonlijk drie punten had veiliggesteld, zijn teleurstelling uit.

Premier League-koploper Liverpool kwam zondag op bezoek bij de hekkensluiter na een klein uur op een 2-1 achterstand. Salah maakte even later echter alweer gelijk en schoot in de slotfase vanaf de strafschopstip de winnende 2-3 tegen de touwen. Na afloop beklaagde Salah zich over het uitblijven van een nieuw contract: "We zitten bijna in december en ik heb nog geen aanbiedingen gehad om bij de club te blijven. Ik ben waarschijnlijk meer out dan in", sprak de 32-jarige buitenspeler onder meer.

Carragher, die zijn hele carrière voor Liverpool speelde en met de club onder meer de Champions League in 2005 in de wacht sleepte, uit maandagavond bij Sky Sports stevige kritiek op Salah. De analist legt uit dat er 'een groot verschil' zit tussen het contract - en dan met name de duur daarvan - dat Salah en zijn zaakwaarnemer voor zich zien en wat Liverpool zelf wil aanbieden. "De reden dat Liverpool nog geen aanbieding heeft gedaan is omdat ze weten dat Salah dat af zal wijzen", weet Carragher.

Hoewel de oud-verdediger de hoop uitspreekt dat Salah voor The Reds behouden blijft, zegt Carragher wel 'teleurgesteld' te zijn in het interview dat de Egyptenaar hield. "Liverpool speelt midweeks tegen Real Madrid en volgend weekend tegen Manchester City. Daar zou het nu over moeten gaan. Maar Salah, en dat weten alle verslaggevers rond de club, is in de zeven jaar dat hij hier speelt twee keer eerder in de mixed zone gestopt", zegt Carragher. "Nu doet hij dat voor de derde keer na Southampton-uit. Als hij doorgaat zich zo uit te spreken of als zijn zaakwaarnemer cryptische tweets blijft versturen, dan is dat egoïstisch. Dan denk je aan jezelf en niet aan de club", oordeelt Carrager.

"I am very disappointed with Mo Salah" 😯@Carra23 was not impressed with Mohamed Salah's interview after Liverpool's trip to Southampton. pic.twitter.com/Ny55o19yAm — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 25, 2024

Sky Sports: 'Saudische clubs wachten op teken van Salah'

Sky Sports meldt dinsdagmiddag dat er op dit moment geen clubs uit Saudi-Arabië 'actief bezig zijn' met de komst van Salah. Het steenrijke land wordt veelvuldig als nieuwe bestemming voor de Egyptenaar genoemd, nadat Liverpool afgelopen september al een bod van 150 miljoen pond (bijn a180 miljoen euro) van Al-Ittihad zou hebben afgewezen. Er zou wel degelijks een aantal Saudische clubs geïnteresseerd zijn in de diensten van Salah, maar zij zouden niet bereid zijn de eerste stap te zetten, zo klinkt het bij de zender. Alleen een 'duidelijke indicatie' vanuit Salah dat hij openstaat voor een transfer naar Saudi-Arabië zou de situatie kunnen veranderen, weet Sky.

BREAKING: Clubs in Saudi Arabia are not actively trying to sign Mohamed Salah 🚨



There are Saudi Pro League clubs who want him but any transfer to Saudi Arabia would have to start with Salah telling the SPL he wants to move there 💼 pic.twitter.com/uR7IfDBOVB — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 26, 2024

