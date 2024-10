Arne Slot botste keihard met Mohamed Salah, die hem op de training uitschold

en Arne Slot hebben het afgelopen zomer flink met elkaar aan de stok gehad, zo weet Marcel van der Kraan. De Egyptenaar was van mening dat de Nederlandse trainer van Liverpool te veel van hem verlangde wat betreft intensiteit.

Slot maakte afgelopen zomer de overstap van Feyenoord naar Liverpool. De oefenmeester stond er in Nederland om bekend dat hij enorm veel eist van zijn spelers op het gebied van intensiteit. Daarin wil hij voor niemand een uitzondering maken. Dat heeft tijdens het trainingskamp afgelopen zomer geleid tot een flinke uitbarsting van Salah, zo vertelt Van der Kraan in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

“Ik heb gehoord van jongens die bij het trainingskamp in Amerika waren dat Salah heeft lopen vloeken over wat Slot allemaal van hem wilde”, stelt de journalist. “Hij zei op een gegeven moment: ‘You’re fucking crazy’. Intensiteit, wat de aanvallers moeten doen”, licht Van der Kraan toe waar de Egyptenaar ontevreden over was.

Núñez maakt indruk op Slot

Toch was het niet Salah, maar een andere aanvaller die veel indruk maakte op Slot. “Hij was best wel gecharmeerd van Darwin Núñez. Hij was door Klopp afgeserveerd, maar bij Slot was het eerste wat hij zag dat hij kan lopen. Dat hij deze jongen nodig heeft voor het afjagen van de tegenstanders. Dat kan Núñez geweldig.”

