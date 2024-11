Ryan Gravenberch wekt woede bij ervaren Liverpool-ploeggenoot

behoort dit seizoen tot de uitblinkers bij het Liverpool van trainer Arne Slot, maar kreeg het recent op het trainingsveld aan de stok met ploeggenoot . De Schotse linksback kon het maar moeilijk verkroppen dat Gravenberch tijdens de oefensessies veel minder fanatiek is dan tijdens wedstrijden.

Gravenberch is in zijn tweede seizoen op Anfield alsnog hard bezig zijn belofte in te lossen. De oud-speler van Ajax kwam in de zomer van 2023 voor 40 miljoen euro over van Bayern München, maar was in zijn debuutjaar onder Jürgen Klopp vaker wisselspeler dan dat hij in de basis stond. Afgelopen zomer vertrok de Duitse succestrainer en werd Slot zijn opvolger. Liverpool hoopte met Martín Zubimendi (Real Sociedad) een nieuwe controleur aan te trekken, maar toen de Spanjaard duidelijk maakte bij zijn huidige club te willen blijven, kreeg - en greep - Gravenberch zijn kans.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Vaart blikt terug: 'Geloof dat mensen vonden dat ik in een gesticht moest worden opgenomen'

In een aflevering van The Reds Roundtable van de krant Liverpool Echo worden de prestaties van Gravenberch op het trainingsveld besproken door ploeggenoten Alisson Becker, Mohamed Salah en Robertson. "Soms moet je schreeuwen naar die jonge gasten, op andere momenten hebben ze even een arm om zich heen nodig. Niet alleen tijdens de wedstrijden, ook op de training", zegt de 30-jarige Schot Robertson. "Jij was vandaag woedend tijdens de training, hè?", onderbreekt Salah zijn ploeggenoot lachend.

LEES OOK: Fantastische Liverpool-cijfers Slot door één Nederlandse Premier League-trainer geëvenaard

"Ja, ik was echt annoyed", geeft Robertson toe. Presentator Kelly Cates vraagt door welke ploeggenoot dat kwam, waarop Salah grinnikt dat Robertson het op Gravenberch gemunt had. "Omdat hij weer tot man of the match is verkozen?", grapt Cates, waarop Robertson antwoordt: "Ja, daardoor heeft hij het hoog in zijn bol gekregen." Het blijkt dat Gravenberch op de training een stuk minder fanatiek is dan tijdens wedstrijden, tot frustratie van de routiniers: "Ik ben echt blij dat hij niet speelt zoals hij traint", zegt Salah.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Engelse media zien mythologische Slot: ‘Lijkt Liverpool kampioen te maken’

In Engeland begint de media er steeds meer in te geloven dat Arne Slot in zijn debuutseizoen de landstitel gaat veroveren met Liverpool.