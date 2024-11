Lofzang voor Arne Slot: ‘Hij is de beste trainer van de wereld'

Anco Jansen is van mening dat Arne Slot momenteel de beste trainer ter wereld is. De oud-voetballer is bij Voetbalpraat op ESPN lyrisch over de voormalig Feyenoord-trainer. Onder leiding van de Nederlandse oefenmeester presteert Liverpool momenteel meer dan uitstekend en gaat het aan kop in de Premier League en de Champions League.

Slot staat er in Engeland goed op en wordt dan ook bedolven onder de complimenten. Ook Jansen is onder de indruk van de oefenmeester. “Arne Slot is de beste trainer van de wereld”, begint hij zijn lofzang. “In hoeverre je twee wedstrijden tegelijk kan volgen, maar ik heb het zo goed als het kon geprobeerd. Ik heb weer genoten van Liverpool. Een enorm tempo in de wedstrijd.”

“Onder Arne Slot leeft Gravenberch natuurlijk helemaal op. Die viel vandaag niet heel erg op. Maar op dat middenveld speelde vandaag ook weer Curtis Jones. Die heb ik vorig jaar regelmatig zien spelen en daar was ik niet heel erg van onder de indruk. Wat is die ook goed geworden. Hij was vandaag echt ge-wel-dig. Dat is in een keer een dynamische middenvelder geworden, dat is bizar. Die loopt mensen voorbij, ook bij Real. Die liep op een gegeven moment Camavinga voorbij, dat is toch geen koekenbakker.”

Prestaties Slot goed voor het Nederlandse voetbal

Jansen vraagt zich dan ook af wat Slot doet met de spelers van Liverpool. “Echt, die Arne Slot. Ik weet niet hij daar in de thee doet bij die jongens, maar hij ontwikkelt spelers en teams... Ik vind het echt bizar, en echt heel mooi om te zien. En het is ook heel goed voor het Nederlandse voetbal”, besluit hij zijn lofzang.

Is Arne Slot momenteel de beste trainer ter wereld? 🔝🌍 — ESPN NL (@ESPNnl) November 28, 2024

Vind jij dat Arne Slot momenteel de beste trainer ter wereld is? Laden... 83.8% Ja, absoluut 16.2% Nee, er zijn betere 272 stemmen

