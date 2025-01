Fraaie beloning lonkt voor Cody Gakpo en Justin Kluivert

en kunnen op zeer korte termijn in de prijzen vallen in de Premier League. De twee Oranje-internationals zijn namelijk genomineerd voor Speler van de Maand januari. Ook de Spaans-Nederlandse , ploeggenoot van Kluivert, is een van de genomineerden.

Gakpo en Kluivert waren in januari flink op dreef in de Premier League namens hun clubs. Gakpo kwam bij Liverpool tot drie doelpunten en één assist tijdens de vier in januari gespeelde wedstrijden. Landgenoot Kluivert deed het met vijf doelpunten en twee assists, in evenveel wedstrijden, zelfs nog een stuk beter.

De in Amsterdam geboren Huijsen, die begin vorig jaar voor de Spaanse nationaliteit koos, maakt voor de tweede maand op rij kans om Speler van de Maand te worden. Phil Foden (Manchester City), Alexander Isak (Newcastle United), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) en Bryan Mbeumo (Brentford) maken het zevental genomineerden voor Speler van de Maand januari in de Premier League compleet.

