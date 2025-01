Van der Vaart: ‘Ik irriteer me heel erg aan hem, maar hij is echt een megatalent’

Rafael van der Vaart vindt het gedrag van op het veld heel vervelend. De oud-international is van mening dat de verdediger van AZ niet alleen mag uitdelen, maar ook moet kunnen incasseren. Dat laatste is bij Goes niet altijd het geval. Toch verwacht Van der Vaart dat Goes het ver gaat schoppen in de voetballerij.

Goes valt dit seizoen op bij AZ. De jonge verdediger doet er alles aan om te winnen en schuwt er daarbij niet voor het bloed onder de nagels vandaan te halen bij zijn tegenstander. Khalid Boulahrouz is onder de indruk van de mandekker, zo vertelt hij bij Rondo. “Bij hem vallen mij drie dingen op. Zijn snelheid, gebrek aan snelheid, weet hij heel goed te compenseren. Aan de bal is hij comfortabel en hij kan moeiteloos iemand de boarding over schoppen.” Volgens de oud-verdediger neemt Goes ‘een bepaald profiel’ aan, wat hij ook tegen AS Roma laat zien. Zo kreeg hij het bijvoorbeeld even aan de stok met wereldkampioen Mats Hummels. “Dat was wel grappig om te zien.”

Hoewel Boulahrouz het mooi vindt dat Goes zijn gedrag niet per wedstrijd aanpast, geeft hij de verdediger wel een waarschuwing mee. “Je moet wel opletten dat het niet tegen je gebruikt gaat worden. Je moet doseren wanneer je het nodig hebt en wanneer ben ik goed genoeg de wedstrijd op een normale manier uit te spelen.” De maniertjes van Goes zijn volgens de voormalig verdediger namelijk iets dat scheidsrechters op een gegeven moment ook op gaat vallen. “Beeldvorming nemen ze ook mee. Anders krijg je dat je een wedstrijd speelt, een overtreding maakt en gelijk een gele kaart krijgt.”

Willem van Hanegem denkt dat het gedrag van Goes nu zijn kwaliteiten als voetballer overschaduwen. Daar kan Van der Vaart zich in vinden. “Ik denk dat hij de potentie heeft een speler voor het Nederlands elftal te worden”, begint de oud-international. “Een topverdediger. Alleen als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren.” Dat is bij de mandekker van AZ niet het geval volgens Van der Vaart. “Dan zie ik hem janken op het veld, dan ben je geen vent voor mij. Ik irriteer me heel erg aan hem, bijna elke wedstrijd, maar aan de andere kant vind ik hem echt een megatalent die echt alles heeft om een topper te worden. Maar gewoon lekker hard zijn en dan zelf ook blijven staan”, adviseert Van der Vaart.

