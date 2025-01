Walgelijke actie van Wouter Goes, vlak voor 1-2 van Sparta: 'L*l van de week!'

heeft zich niet populair gemaakt bij Nederlandse voetballiefhebbers. De verdediger van AZ, die ondertussen bekend staat om zijn harde speelstijl, is onderwerp van gesprek na een vervelende actie in de slotfase van de wedstrijd tussen AZ en Sparta Rotterdam (1-2). Op X gaan opzienbarende beelden van de centrum stopper rond.

Goes kent dit seizoen zijn doorbraak in het eerste van AZ, maar verschijnt regelmatig in het nieuws wegens onsportieve acties. De centrale verdediger hanteert een bikkelharde speelstijl en haalt regelmatig alles uit de kast om zijn tegenstanders uit hun spel te halen. Ook tegen Sparta gaan er beelden rond van een onsportief moment van de twintigjarige Goes.

Het gaat om de 1-2 van Arno Verschueren. Vlak voor de winnende goal van de Belgische middenvelder, lagen Tobias Lauritsen en Goes opeens op de grond. Hoewel de bal niet in de buurt was van deze twee spelers, maakte Goes een smerige overtreding. De verdediger haalde de Spartaanse spits neer, zodat hij ontbrak in de tegenaanval, waaruit eindelijk dus de goal alsnog viel.

Te zien is dat Goes zijn arm om de nek slaat van Lauritsen, die daardoor ten val wordt gebracht. Hoewel de actie op televisie niet direct in het oog sprong, viel het moment na afloop wél op bij enkele twitterraars. Nederlandse voetbalfans zijn niet te spreken over Goes, zo blijkt uit deze bundeling van X-berichten:

