Memphis Depay flink onder vuur in Brazilië: ‘Dit moet het keerpunt zijn’

In Brazilië heeft men kritiek op de manier waarop bij Corinthians aan het seizoen is begonnen. In het programma Band Sports wordt gesuggereerd dat de 98-voudig international niet fit is en dat de derby tegen Palmeiras cruciaal is voor hem.

Nadat de nationale competitie van Braziliaanse in december ten einde liep, begonnen de ploegen halverwege januari aan de staatskampioenschappen. Het Corinthians van Depay neemt deel aan het Campeonato Paulista, het kampioenschap van de deelstaat São Paulo. In de eerste zeven duels van de competitie stond Depay pas twee keer negentig minuten op het veld en mocht hij twee keer invallen. Daarin wist hij niet te scoren en geen assists te leveren. Met name in de wedstrijd tegen São Paulo werd pijnlijk duidelijk dat Depay nog niet dezelfde speler is als in de slotfase van afgelopen seizoen, waarin hij een grote bijdrage had in het voorkomen van degradatie voor Corinthians.

Bij Band Sports ziet men dat het bij Depay dit seizoen allemaal een stuk minder gaat dan voorheen. Volgens journalist Rodrigo Vessoni heeft dit te maken met de fitheid van de aanvaller. “Misschien heb ik het mis, maar ik betwijfel of hij in Europa heeft kunnen trainen. Dus hij voelt dat en hij is duidelijk nog niet in vorm”, klinkt het. “Zijn beslissingen, zijn bewegingen; verdedigers winnen de duels tegen hem nu veel makkelijker dan aan het einde van vorig jaar.” De verslaggever zag dat Depay weinig posts op social media plaatste waarin te zien was dat hij aan het trainen was. “Ik denk niet dat hij net zo hard heeft gewerkt in de vakantie als sommige andere spelers.”

Volgens Vessoni is het dus logisch dat het dit seizoen allemaal nog niet loopt bij Depay. “Hij presteert ondermaats en moet meer het verschil maken”, drukt de journalist de aanvaller met de neus op de feiten. “Hij verdient het hoogste salaris van het land, of een van de hoogste, dus hij zal impact moeten hebben.” In de nacht van donderdag op vrijdag, middernacht Nederlandse tijd, neemt Corinthians het in de derby op tegen Palmeiras. Dan moet Depay zich laten zien. “Als hij nog een slechte wedstrijd speelt, zal de kritiek op hem flink toenemen. Hij zal dan snel moeten reageren. Voor hem kan deze derby een keerpunt zijn, want zijn jaar is absoluut niet goed begonnen.”

