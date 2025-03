Koeman verklaart absentie van Van de Ven bij Nederlands elftal

Bondscoach Ronald Koeman had verdediger Micky van de Veen het liefst wel opgeroepen voor de Nations League-duels van het Nederlands elftal tegen Spanje. Dat vertelt de keuzeheer op de persconferentie over zijn Oranje-selectie voor het tweeluik met de regerend Europees kampioen. Na overleg is echter besloten om de linksbenige verdediger niet op te roepen.

Tienvoudig Oranje-international Van de Ven speelde in de interlands van oktober tegen Hongarije en Duitsland beide keren de volledige wedstrijd. In de interlandperiode van november ontbrak de pijlsnelle verdediger vanwege een hamstringblessure, die hem zes weken aan de kant hield. Op 8 december maakte Van de Ven tegen Chelsea zijn rentree, maar viel hij opnieuw uit met een hamstringblessure. Ditmaal was de blessure ernstiger en lag hij er bijna tweemaal uit. Tot overmaat van ramp volgde daarop ook nog een bovenbleenblessure, waardoor de 23-jarige verdediger opnieuw een maand uit de running was.

Van de Ven maakte op 9 maart wederom zijn rentree voor Tottenham in het duel met Bournemouth, waarna zijn rentree in de basis enkele dagen later volgde in het Europa League-duel met AZ. Hoewel van de Ven dus weer terug lijkt, kwam Oranje nog te vroeg voor de linkspoot. "Ik had graag dat hij er bij was geweest", erkent Koeman.

"Alleen tot het laatste moment, vrijdagochtend voor het bekendmaken van de definitieve selectie, is er contact geweest tussen mij, Micky, hij, de club, de dokter Edwin Goedhart, met de club Tottenham. Daarop hebben we de keuze gemaakt om hem niet op te roepen vanwege de fitheid. Het was een groot vraagteken en natuurlijk het verleden in de afgelopen periode van Micky heeft meegewogen in het besluit om hem niet op te roepen. Dat had ik liever wel gedaan."

Verslaggever Jeroen Stekelenburg stelt dat Van de Ven zelf er graag bij had willen zijn en vraagt vervolgens of Tottenham niet wilde dat de rappe verdediger niet opgeroepen zou worden. Dat is niet het geval zo garandeert Koeman. "Hij ziet zelf ook in dat het te vroeg is", aldus de bondscoach, die aangeeft te begrijpen hoe dat gaat bij een speler. "Als ik aan een speler vraag hoe het met hem gaat, dan is het allemaal geweldig. Maar daarvoor heeft hij waarschijnlijkheid iets gezegd tegen een dokter dat hij wel ietwat klachten heeft. Naar buiten uit kwam het er wel zo uit van: ik ben er klaar voor, maar helaas uiteindelijk niet", besluit Koeman.

Ronald Koeman gaat in op het ontbreken van Micky van de Ven ❌



"Ik had hem er graag bij gehad." — ESPN NL (@ESPNnl) March 17, 2025

