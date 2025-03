Kraay junior kraakhelder over Ajax-speler: 'Hij is klaar voor de Europese top'

Hans Kraay junior kijkt reikhalzend uit naar de komende interlands van het Nederlands elftal tegen Spanje. Beide landen strijden tegen elkaar voor een plek bij de Final Four van de Nations League. Kraay junior onthult alvast met welke elf namen hij La Furia Roja zou gaan bestrijden. In zijn opstelling heeft de analist in ieder geval plek voor , die in zijn ogen klaar is voor de Europese top.

Op doel kiest Kraay junior zonder twijfel voor Bart Verbruggen. "Bart Verbruggen. Die is heel realistisch in de opbouw geworden. Verdedigers worden niet meer aangespeeld, waardoor ze vlekken in de nek krijgen...", aldus de analist op de website van ESPN. "Bart is van de 'De Zerbi-ziekte' af. Daar had-ie een tijdje last van: risicovolle, korte passes achterin geven, waardoor de mannen voor hem in de problemen kwamen. Gelukkig houdt Ronald Koeman niet zo van gokken."

Artikel gaat verder onder video

Achterin kiest de oud-voetballer voor Denzel Dumfries op rechtsback en een centrum bestaande uit Virgil van Dijk en Jan-Paul van Hecke. "Van Hecke laat het elke week zien in dé topcompetitie van Europa. Hij passt tussen de linies door, is goed in de duels, dekt uitstekend en geeft prima rugdekking", verklaart Kraay junior. "Ik ben een groot fan van Stefan de Vrij, maar op dit moment - ook als Stefan fit geweest zou zijn - heeft Van Hecke een streepje voor."

LEES OOK: Definitieve selectie Oranje: Koeman wijst één vervanger voor Aké en De Vrij aan

Over de linksbackpositie in het Nederlands elftal is Kraay junior duidelijk: daar moet een Ajax-speler komen te staan. "Gooi Jorrel Hato er maar in", is hij duidelijk. "Die is wat mij betreft onomstreden nu. Hij is goed in de lucht, bij zijn eerste aanname staat hij altijd open, hij schuift goed in, kan ook aan de binnenkant opkomen en heeft een versnelling ín zijn dribbel. Of hij ook zwakke plekken heeft? (secondelang stilte, red.) Ik vind hem klaar voor de Europese top. En na de duels met Spanje zullen nog meer clubs hem op de radar hebben, geloof mij maar. Hato bezorgt elke tegenstander ellende. Hato tegen Lamine Yamal, ik kijk er nu al naar uit."

Kraay junior richt het middenveld anders in

Als het aan Kraay junior ligt, dan gaan Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders de rol van controleur invullen in Oranje. Dit gaat ten koste van Jerdy Schouten en Ryan Gravenberch. "Ik wil Tijjani Reijnders rechts in de controle hebben. Dat kan hij ook. Bovendien heb je op die positie veel aan Reijnders vanwege zijn diepgang. Het is lekker als hij er als extra 'nummer tien' bij kan komen. Reijnders kan altijd brengen wat er gevraagd wordt, hij is geen vormgevoelige speler. Jerdy Schouten? Zelfs hij is in een vormcrisis beland", vervolgt Kraay junior, die Xavi Simons op '10' wil zien.

LEES OOK: Oranje gewaarschuwd, niet alleen voor Yamal maar ook een andere Spanjaard: 'De beste op zijn positie'

Memphis maakt rentree in de basis

Over de spitspositie heeft de analist 'geen enkele twijfel', daar moet Memphis Depay staan. "Wout Weghorst is geblesseerd, Brian Brobbey schiet er niet zo heel veel in en Joshua Zirkzee is voorlopig afgevallen. Ik zie Memphis heel vaak spelen en hij is fit. Echt fit. Ik zie hem nu zelfs dertig meter diep sprinten achter de laatste linie van de tegenstander. Nogmaals: dat gaan we nodig hebben tegen Spanje", verklaart Kraay junior.

De linksbuitenpositie moet worden ingevuld door Cody Gakpo, terwijl Donyel Malen, die weinig aan het spelen komt bij Aston Villa, rechtsvoorin moet starten. "Hij heeft wel als een van de weinige spelers in dit Nederlands elftal diepgang. En dat gaan we echt heel hard nodig hebben tegen Spanje

© Imago

Kraay junior breekt lans voor Bergwijn

Een andere speler die diepgang heeft, is Steven Bergwijn. Kraay junior ziet de oud-Ajacied dan ook graag terugkeren bij het Nederlands en doet een beroep op bondscoach Ronald Koeman. "Hij heeft ons, voor het WK van 2022, enorm geholpen als naar binnen snijdende rechtsbuiten. Ik weet dat Steven liever niet als rechtsbuiten speelt, maar mocht er hij er inmiddels anders over denken, dan zou ik, als ik Ronald Koeman was, toch een keer aan Bergwijn denken. Of hem bellen. Of naar hem toe vliegen", besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman krijgt gigantische veeg uit de pan: ‘Dit is minachting, een regelrechte schande’

Bondscoach Ronald Koeman krijgt bij De Oosttribune op RTV Oost flinke kritiek van Anco Jansen en Tijmen van Wissing.