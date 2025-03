Oranje gewaarschuwd, niet alleen voor Yamal maar ook een andere Spanjaard: 'De beste op zijn positie'

Luis de la Fuente, de bondscoach van Spanje, was vrijdagmiddag op zijn persconferentie bijzonder lovend over enkele spelers die hij heeft opgeroepen voor het tweeluik met het Nederlands elftal in de kwartfinales van de Nations League. Zo stak de keuzeheer onder meer de loftrompet over Pedri, die hij ‘de beste speler ter wereld op zijn positie’ noemt. Pedri is dit seizoen een van de absolute uitblinkers bij FC Barcelona, waar eveneens op dreef is. De la Fuente is er alles aan gelegen het supertalent bij de les te houden.

FC Barcelona nam Pedri al op jonge leeftijd voor veel geld over van UD Las Palmas. De Catalanen telden in de zomer van 2019 23 miljoen euro neer voor de komst van de middenvelder, die na een jaar nog op huurbasis te hebben gespeeld voor de club op Gran Canaria definitief aansloot bij FC Barcelona. Pedri brak door onder Ronald Koeman en had ook in de ploeg van Xavi Hernández een basisplaats, maar speelt dit seizoen onder leiding van Hans-Dieter Flick misschien wel zijn beste voetbal. Pedri heerst op het middenveld, of dat nou in de Champions League tegen Benfica is of in de strijd om de Supercopa tegen Real Madrid.

De la Fuente werd vrijdagmiddag op zijn persconferentie naar aanleiding van de bekendmaking van de Spaanse selectie voor de ontmoetingen met Oranje gevraagd naar de recente vorm van Pedri. “Hij is in een stadium van volwassenheid en prestaties als nooit tevoren. Maar we hebben nog niet het beste van Pedri gezien. Hij geeft ons de mogelijkheid om veel dingen te doen dankzij zijn veelzijdigheid. Hij is de beste speler ter wereld op zijn positie. We gaan waarderen wat we hebben en ervan genieten”, zo werd de bondscoach geciteerd door Mundo Deportivo. Pedri vormde in de laatste wedstrijden van FC Barcelona een middenveld met Dani Olmo en Frenkie de Jong. Olmo is evenals Pedri opgeroepen door De la Fuente. “Ik heb aan de FIFA gevraagd of ze met zestien spelers kunnen laten spelen”, zo grapte de coach. “Laten we eens kijken of Lamine, Nico (Williams), Pedri, Olmo… Als ze ons met zestien laten spelen… Maar het is moeilijk. We hebben hele goede spelers. Iedereen kan starten.”

Waarschuwing voor Yamal

Duidelijk is dat het Nederlands elftal zijn handen vol zal hebben aan Spanje. La Furia Roja gold voorafgaand aan het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland weliswaar niet als topfavoriet voor de eindzege, maar legde na zeges op Kroatië en Italië in de groepsfase en indrukwekkende overwinningen tegen Duitsland, Frankrijk en Engeland in de knock-outfase wel dik verdiend beslag op de titel. Een belangrijke rol was er tijdens dat toernooi weggelegd voor Yamal, die onder meer schitterend scoorde in de halve finale tegen Frankrijk. De buitenspeler van FC Barcelona speelt evenals zijn ploeggenoot Pedri zijn tegenstanders aan flarden, maar zijn bondscoach probeerde hem scherp te houden. “Hij zet zijn groeiproces voort. Hij is 17 jaar oud, laten we dat niet vergeten. We moeten hem vragen om te blijven genieten. Hij kan heel ver weg, maar de eersten die hem zullen ‘vermoorden’ zijn jullie (de pers, red.). Het is ongelooflijk. Op die kritiek moet hij voorbereid zijn”, zo klonk het.

De la Fuente heeft in zijn selectie voor de clash met het Nederlands elftal plek voor liefst zeven spelers van FC Barcelona. Naast Pedri, Olmo en Yamal hebben ook Iñigo Martínez, Pau Cubarsí, Marc Casadó en Ferran Torres een uitnodiging ontvangen. Van deze namen is die van Martínez misschien wel de meest opvallende. De linkspoot is dit seizoen weliswaar een belangrijke kracht bij FC Barcelona, maar speelde zijn laatste interland op 19 november 2023. “Ik roep hem om omdat hij nooit uit beeld is geweest, ook al spelen er soms andere namen. Het is een geschikt moment omdat het heel goed met hem gaat, en hij past perfect in onze speelwijze”, zo luidde de uitleg van de bondscoach.

