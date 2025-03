De logische opstelling van Oranje tegen Spanje: eerste basisplaats sinds 10 juli 2024

De selectie van het Nederlands elftal voor het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League is bekend. Ronald Koeman kiest voor de clash tegen de regerend Europees kampioen voor de vertrouwde namen, al moet hij steunpilaren Nathan Aké en Stefan de Vrij wel missen vanwege een blessure. Met welke elf moet de bondscoach donderdag 20 en zondag 23 maart aantreden? FCUpdate.nl denkt met hem mee en formeert de meest logische opstelling voor de komende interlands.

LEES OOK: Definitieve selectie Oranje: Koeman wijst één vervanger voor Aké en De Vrij aan

Doelman: Verbruggen

De positie onder de lat is jarenlang voer voor discussie geweest bij het Nederlands elftal. Bart Verbruggen heeft daar echter verandering in gebracht. De doelman maakte een paar jaar geleden de overstap van Anderlecht naar Brighton & Hove Albion en die heeft goed uitpakt. Waar Verbruggen in het afgelopen seizoen nog onderdeel was van een opvallend roulatiebeleid, is hij in de huidige jaargang de onbetwiste nummer één in Brighton. Dat is bij Oranje niet anders. Verbruggen was tijdens het recente EK in Duitsland een van de uitblinkers en verscheen ook gedurende de groepsfase van de Nations League tussen de palen.

Defensie: Dumfries, Van Hecke, Van Dijk en Timber

Achterin heeft Koeman vrijwel elke interlandperiode voldoende te kiezen gehad. Dat geldt ook voor de eerste interlands van dit kalenderjaar. Hoewel de bondscoach Aké moet missen vanwege een blessure, is de keuze nog altijd reuze. Zo heeft hij alleen al voor de rechtsbackpositie drie spelers tot zijn beschikking: Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong en Lutsharel Geertruida. Waar er rond het EK nog werd gediscussieerd over Dumfries óf Frimpong, heeft eerstgenoemde de afgelopen maanden wel bewezen de terechte nummer één op die positie te zijn. Dumfries is een belangrijke kracht bij zowel zijn club Internazionale áls het Nederlands elftal.

LEES OOK: Arne Slot heeft duidelijke boodschap voor Virgil van Dijk: 'Wat ik wél weet...'

Interessant wordt het besluit dat Koeman in het hart van de defensie gaat nemen. Virgil van Dijk is als topspeler in de Premier League, aanvoerder van koploper Liverpool én Oranje natuurlijk onomstreden. Maar met wie vormt hij tegen Spanje een duo? Tijdens het EK was Stefan de Vrij zijn kompaan en in de Nations League had de verdediger van Inter ook regelmatig een basisplaats, maar in de thuiswedstrijd tegen Hongarije in november kreeg Jan Paul van Hecke de kans. Bovendien is De Vrij wegens blessureleed niet inzetbaar tegen Spanje. Van Hecke maakt indruk bij Brighton en Hans Kraay junior verwacht hem dan ook op zeker in de basis. “Een ijzersterk duellerende Van Hecke, aan de bal altijd de oplossing vooruit zoeken, geweldig in de rugdekking, en misschien op dit moment mijn zeer gewaardeerde De Vrij voorbij”, zo is Kraay jr. in gesprek met Voetbal International bijzonder lovend.

Op de linksbackpositie is een fitte Aké een zekerheidje, maar hij worstelt dit seizoen met zijn fitheid. Aké ontbrak al in november en moet dus ook het tweeluik met Spanje aan zich voorbij laten gaan. Jurriën Timber is zijn logische vervanger. Timber speelde tegen Hongarije al op de positie van Aké en heeft ook bij Arsenal goede wedstrijden gespeeld op de linkerflank. Jorrel Hato is ook een optie, maar het is niet aannemelijk dat Koeman de jonge Ajacied op Lamine Yamal zet.

Middenveld: Reijnders, De Jong, Gravenberch

Ook op het middenveld heeft Koeman veel te kiezen. De bondscoach zal er vooral blij mee zijn dat Frenkie de Jong ‘weer’ voetballer is. De Jong beleefde, mede door blessureleed, een moeizame start van het seizoen, maar heeft zich inmiddels in de basis geknokt bij FC Barcelona. Sterker nog: hij was de laatste wedstrijden de dragende kracht op het middenveld. De Jong is dan ook zeker van zijn plek in Oranje, en dat geldt eigenlijk ook voor Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch. Reijnders is bij een matig presterend AC Milan opnieuw bezig aan een goed seizoen, terwijl Gravenberch de motor is op het Liverpool-middenveld. Koeman heeft Teun Koopmeiners, Kenneth Taylor en Jerdy Schouten achter de hand.

LEES OOK: ‘Barcelona laat De Jong flink schrikken met opmerkelijke eis in aanbieding’

Aanval: Simons, Memphis, Gakpo

Voorin lijkt Koeman te gaan kiezen voor het trio waarmee hij begon in de eerste groepswedstrijd tegen Polen tijdens het afgelopen EK in Duitsland: Xavi Simons, Memphis Depay en Cody Gakpo. Memphis is natuurlijk een opvallende naam in de selectie. Hij baarde opzien door in september vorig jaar naar Brazilië te verhuizen, maar is de grote man bij Corinthians. Koeman reisde onlangs nog af naar Zuid-Amerika om Memphis van dichtbij in actie te zien. Mocht de spits tegen Spanje aan de aftrap verschijnen, dan is het zijn eerste basisplaats sinds de verloren halve finale tegen Engeland op 10 juli 2024.

Simons staat voor zijn rentree bij de nationale ploeg. De aanvallende middenvelder van RB Leipzig ontbrak in november vanwege een enkelblessure. Hij maakte de afgelopen maanden voldoende minuten en was sinds zijn rentree in januari viermaal trefzeker in de Bundesliga, waaronder twee keer in de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen. Bij Gakpo is er door fysieke ongemakken de laatste weken juist wat zand in de motor gekomen, maar hij is bovenal bezig aan een uitmuntend seizoen in Engeland. Na 39 wedstrijden voor Liverpool in alle competities staat de teller op zestien doelpunten en vijf assists.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Timber; Reijnders, De Jong, Gravenberch; Simons, Memphis, Gakpo.

