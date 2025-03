‘Barcelona laat De Jong flink schrikken met opmerkelijke eis in aanbieding’

zou vorige week een nieuwe contractaanbieding hebben ontvangen van FC Barcelona. Inmiddels is duidelijk hoe deze aanbieding eruitziet. Barcelona is van plan De Jong hetzelfde jaarsalaris aan te bieden als hij nu krijgt, maar een deel hiervan moet omgezet worden in variabelen, schrijft El Nacional.

De Jong geldt als een van de grootverdieners bij Barcelona en beschikt over een contract tot medio 2026. Nadat hij gedurende de eerste seizoenshelft terugkeerde van een enkelblessure, had de middenvelder lang nodig om op zijn oude niveau te komen. Daardoor kreeg hij de nodige kritiek over zich heen en moest hij het regelmatig doen met korte invalbeurten. De Catalanen wilden daarnaast dat hij zijn contract zou verlengen tegen een flink lager salaris, waar hij niet mee akkoord ging. De clubleiding had besloten dat een zomerse transfer in dat geval voor alle partijen het beste was.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Enorme aderlating dreigt voor Arne Slot: ‘Liverpool-ster biedt zichzelf aan bij Barcelona’

Inmiddels is de situatie echter compleet anders voor De Jong in Barcelona. De Oranje-international is weer van grote waarde voor de ploeg van Hansi Flick, die erop zou hebben aangedrongen dat hij ook komend seizoen over de oud-Ajacied wil kunnen beschikken. Vorige week kwam naar buiten dat de Catalanen een nieuwe aanbieding hebben gedaan aan De Jong, waarmee hij zijn uitgestelde salaris uit de coronajaren niet zou ontvangen. Destijds werd er melding gemaakt van een vergelijkbaar salaris als hij nu verdient, wat rond de negentien miljoen euro per jaar zou liggen.

LEES OOK: Frimpong wil vertrekken bij Leverkusen, droombestemming bekend

Deel salaris wordt variabel

Volgens El Nacional zit de vork echter iets anders in de steel. Het huidige jaarsalaris van De Jong is namelijk nog steeds hoger dan Barcelona bereid is om te betalen. Daarop heeft de clubleiding een oplossing bedacht. Het salaris van De Jong blijft met de aanbieding namelijk hetzelfde, maar een deel ervan is gebaseerd op zijn prestaties. Naar verluidt kan de middenvelder bij zijn nieuwe contract een vast salaris van tien miljoen euro per jaar tegemoetzien, terwijl de rest van zijn loon wordt bepaald door de gewonnen prijzen met het team en het aantal gespeelde wedstrijden en minuten. De deal moet hem tot medio 2029 in Catalonië houden.

Moet De Jong akkoord gaan met dit voorstel? Laden... 32.4% Ja, dat is een redelijke afspraak 67.6% Nee, daar moet hij niet aan beginnen 34 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Barcelona zet voormalig Eredivisie-keeper met 79 tegendoelpunten in één seizoen op shortlist'

FC Barcelona hoopt zich komende zomer te versterken met een talentvolle keeper.