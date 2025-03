Frimpong wil vertrekken bij Leverkusen, droombestemming bekend

wil komende zomer graag de overstap maken van Bayer Leverkusen naar de Spaanse top, zo weet het Duitse Sky. De Oranje-international staat bovenaan de lijstjes bij Barcelona en Real Madrid, twee clubs waar hij zeker voor openstaat. Ook Engeland wordt veelvuldig genoemd als bestemming, maar dat zou ‘geen thema’ zijn voor Frimpong.

Frimpong beleefde vorig jaar een uitstekend seizoen met Bayer Leverkusen. Onder Xabi Alonso werden Die Werkself ongeslagen kampioen, terwijl ook de DFB Pokal werd gepakt. Een treble moest uitblijven, aangezien Leverkusen in de finale tegen Atalanta de enige officiële nederlaag van het seizoen leed. Afgelopen zomer hoopte Frimpong, die een van de uitblinkers was in het elftal van Alonso, te profiteren en een transfer te maken, maar uiteindelijk kreeg hij geen aanbiedingen die hem aanspraken. Doordat de Spaanse trainer aanbleef, besloot de wingback ook te blijven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Enorme aderlating dreigt voor Arne Slot: ‘Liverpool-ster biedt zichzelf aan bij Barcelona’

Komende zomer moet de transfer er echter wel gaan komen, zo weet Sky. Frimpong zou de Spaanse top als zijn droombestemming zien en staat bovenaan het lijstje van zowel Barcelona als Real Madrid. Daarnaast wordt de Nederlander ook regelmatig in verband gebracht met de Premier League, maar volgens Sky is dat voor hem ‘geen thema’. Frimpong zou namelijk van mening zijn dat het spel in Engeland te fysiek is voor zijn speelstijl.

LEES OOK: 'FC Barcelona doet De Jong nieuw contractvoorstel, maar lijkt belangrijke belofte niet na te komen'

Frimpong heeft doorlopend contract

In Leverkusen heeft Frimpong nog een contract tot medio 2028, dus zullen geïnteresseerde clubs diep voor hem in de buidel moeten tasten. De vleugelverdediger vertegenwoordigt volgens het datamodel van FootballTransfers een geschatte transferwaarde (Estimated Transfer Value) van 56,2 miljoen euro. Dit seizoen kwam Frimpong in alle competities 38 keer binnen de lijnen, waarin hij drie keer scoorde en tien assists gaf.

Wat is een goede bestemming voor Frimpong? Laden... 25.8% Barcelona 38.7% Real Madrid 9.7% Een Premier League-club 25.8% Hij moet bij Bayer Leverkusen blijven 31 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sam van Royen maakt volledig misplaatste opmerking over Sergio Ramos

Een aparte opmerking van Sam van Royen over voormalig Real Madrid-verdediger Sergio Ramos.