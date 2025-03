Spaanse bondscoach beducht voor 'superspelers' Oranje: 'Zullen ons EK-niveau moeten halen'

Luis de la Fuente, de bondscoach van Spanje, kijkt uit naar de dubbele confrontatie met Nederland in de kwartfinale van de Nations League. De 63-jarige keuzeheer van de regerend Europees kampioen laat zich vrijdag lovend uit over Oranje, dat in de woorden van De la Fuente over een aantal 'superspelers' beschikt.

"Dit is een primeur", zegt de Spaanse bondscoach over de allereerste kwartfinale-ronde in de nog korte geschiedenis van het Nations League-toernooi. "Dit zorgt voor een echte cup spirit, daar ben ik altijd dol op geweest. Wij willen de Final Four bereiken", laat De la Fuente geen twijfels bestaan over zijn doelstelling voor het tweeluik met Oranje. "Het is heel prettig dat we de tweede wedstrijd thuis spelen, hier wordt het beslist", voorspelt de bondscoach. "Maar laten we niet vergeten dat we tegenover een superteam staan, Nederland heeft een aantal superspelers. We zullen ons niveau van het EK moeten halen, het wordt een geweldige strijd", aldus De la Fuente.

De la Fuente legt uit waarom Isco en Gavi er niet bij zijn tegen Oranje

Artikel gaat verder onder video

De Spaanse bond maakte vrijdag aan het eind van de ochtend de 23-koppige selectie voor het tweeluik met Oranje bekend. Veel volgers hadden gehoopt op een terugkeer van Isco, die in 2019 de laatste van zijn 38 interlands speelde maar momenteel in blakende vorm verkeert bij Real Betis. "Álex Baena (villarreal, red.), Pedri en Dani Olmo (beiden FC Barcelona, red.) zitten er wel bij", legt de bondscoach uit. "Als zij niet waren opgeroepen was dat óók een verrassing geweest", meent De la Fuente. Ook Barcelona-middenvelder Gavi ontving geen oproep. "En zo zijn er meer spelers die er niet bij zijn maar er wel bij hadden kunnen zitten", geeft de bondscoach toe. "Gavi laat de kracht van het Spaanse voetbal zien, net als Isco dat doet. Helaas zijn ze er niet bij, maar ze krijgen hun kans als we ze nodig hebben."

'Hij is onvervangbaar, de beste ter wereld op zijn positie'

Daarnaast ging De la Fuente in op de absentie van Ballon d'Or-winnaar Rodri. De middenvelder van Manchester City liep in september een zware knieblessure op tegen Arsenal en wordt op z'n vroegst aan het einde van het huidige seizoen weer terug verwacht. "Hij is onvervangbaar", geeft De la Fuente toe. "Rodri is de beste speler ter wereld op zijn positie. Maar we hebben het geluk dat we Martín Zubimendi en Marc Casadó hebben. Dat bevestigt dat het Spaanse voetbal gezond is. Rodri werkt hard aan zijn herstel en is misschien sneller terug dan verwacht werd. Daar kijken we allemaal naar uit", aldus De la Fuente.

Wie bereikt de halve finale van de Nations League? Laden... 25% Nederland 75% Spanje 172 stemmen

