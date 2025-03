Ronald Koeman ontvangt direct na Tottenham - AZ een open sollicitatie

heeft een duidelijke boodschap aan bondscoach Ronald Koeman: de verdediger van Tottenham Hotspur is beschikbaar voor het Nederlands elftal. Hoewel hij niet tot de voorselectie behoorde, laat Van de Ven weten dat hij nog altijd hoop heeft op een plekje.

Van de Ven speelde in februari geen enkele wedstrijd, omdat hij niet fit was. Hij maakte zondag als invaller zijn rentree tegen Bournemouth (2-2) en speelde donderdagavond een uur mee tegen AZ (3-1 zege). “Het is lekker om weer zestig minuten te spelen. Ik ben er een tijdje uit geweest en ben blij om terug te zijn”, vertelt hij aan Ziggo Sport. “Ik weet dat ik goed moet opletten met mijn lichaam en met hoe ik alles aanpak. Ik wist wel dat ik niet ging spelen tegen AZ vorige week, en dat ik in het weekend minuten zou maken. Ik voel me goed.”

Van de Ven krijgt de vraag hoe zijn benen voelen na zestig minuten voetbal tegen AZ. “Ik moet zeggen dat ze wel aardig volliepen. Ze voelen goed. Het is belangrijk dat ik goed herstel richting zondag.” Van de Ven, goed voor tien interlands, zat niet bij de voorselectie die eind vorige maand werd bekendgemaakt, voor de twee Nations League-wedstrijden tegen Spanje. “Als ik word opgeroepen ben ik zeker fit genoeg om daar naartoe te gaan”, zegt hij desgevraagd. Interviewer Noa Vahle reageerde: “Als de bondscoach meekijkt, dan weet hij het.” Van de Ven antwoordde lachend: “Dat zou wel leuk zijn, ja.”

Ziggo Sport-analisten Jan van Halst en Theo Janssen vinden dat Van de Ven een plekje in de selectie verdient. “Aké is ook uitgevallen, dus er is sowieso een plek die vrijkomt. Het zou geen rare vervanger zijn.” Volgens Van Halst maakt Van de Ven ‘echt een fitte indruk’. “Zijn snelheid is zo’n machtig wapen in het moderne voetbal, zeker als je als laatste linie naar voren wilt spelen.” Van Halst was met name onder de indruk van de wijze waarop Van de Ven in de 57ste minuut Ernest Poku in het zestienmetergebied van de bal zette. “En ook met zoveel controle! Hij gebruikt z’n lichaam goed terwijl hij op topsnelheid is. Echt een moderne speler.”

Tottenham neemt Europa League serieus

Van de Ven laat verder weten dat de overwinning op AZ ‘belangrijk’ is voor zijn ploeg, die de Europa League serieus neemt. “In de Premier League staan we er niet heel goed voor. Dus dit is wel een prijs die we willen pakken.” Tottenham kwam een stuk sterker voor de dag dan vorige week, toen AZ met 1-0 won in Alkmaar. “Ik denk dat we vandaag veel meer power hadden en veel meer vooruit speelden. We zetten AZ veel meer onder druk en je zag ook dat ze er vaak niet onderuit konden komen. We trakteerden onszelf op drie goals, dat is lekker.”

