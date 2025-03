Nederland is klaar in Europa: AZ strijdend ten onder bij Tottenham Hotspur

In een enerverende returnwedstrijd in de achtste finales van de Europa League heeft AZ zich donderdagavond niet weten te plaatsen voor de kwartfinales. Tottenham Hotspur won met 3-1 in eigen huis waardoor de 1-0 zege van de Alkmaarders is weggepoetst.

In het eigen AFAS Stadion wist AZ te stunten door met 1-0 te winnen van Micky van de Ven en zijn ploeggenoten. De Nederlandse verdediger is geboren in Wormer, vlakbij het trainingscomplex van AZ. De heenwedstrijd moest hij missen vanwege een blessure, maar in de return begon hij in de basis.

De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd en opende de score in de 26e minuut. Een fout in de opbouw van AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro werd afgestraft door de Spurs, wat resulteerde in de 1-0 voorsprong.

AZ had het niet makkelijk. De Alkmaarders leken onder de indruk van het kolossale Tottenham Hotspur Stadium, wat resulteerde in veel kansen voor de thuisploeg. Vlak na rust verdubbelde James Maddison de voorsprong na een fout van AZ-verdediger Møller Wolfe.

Ondanks de achterstand gaf AZ niet op. In de 63e minuut kwam de ploeg van trainer Maarten Martens terug in de wedstrijd dankzij een schitterende pegel van Peer Koopmeiners, die profiteerde van een foutje in de verdediging van de thuisploeg. Het doelpunt kwam redelijk uit de lucht vallen, want de Engelsen hadden de Alkmaarders in de tang.

𝗝𝗔𝗔𝗔𝗔! 🔥

AZ profiteert van een fout in de Spurs-defensie en worstelt zich terug in de wedstrijd 💪 #ZiggoSport #UEL #TOTAZ pic.twitter.com/W6uVI05iWf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 13, 2025

Deze treffer gaf AZ nieuw leven, en de ploeg bleef druk zetten op de defensie van Tottenham. Maar ook de thuisploeg zocht naar een treffer, het werd een vermakelijke wedstrijd. James Maddison was een van de uitblinkers aan de kant van de Spurs, die een kwartier voor tijd de 3-1 maakten. Wilson Odobert was de gelukkige, hij was het eindstation van een heerlijke Spurs-aanval.

𝗔𝗨! 😬

Spurs slaat toe en AZ staat voor een loodzware opgave 🫠



Kan AZ dit nog goedmaken?#ZiggoSport #UEL #TOTAZ pic.twitter.com/4Uin9jXd5H — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 13, 2025

In de slotfase had AZ via onder anderen Troy Parrott en Mexx Meerdink een aantal kansen om er nog een verlenging uit te slepen, maar het mocht uiteindelijk niet baten. De Engelsen gaan door en treffen Ajax-beul Eintracht Frankfurt in de kwartfinales van de Europa League, het Nederlandse sprookje in Europa zit erop.

AZ heeft de huid duur verkocht tegen Tottenham, dat ondanks de lage positie in de Premier League een elftal heeft met de nodige kwaliteiten. AZ kan zich nu gaan focussen op de strijd om plek drie en de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles.