Koeman volgt Eredivisie-topscorer Steijn en noemt nóg vier 'groeibriljanten' voor Oranje

Bondscoach Ronald Koeman legt zondagavond in Studio Voetbal uit waarom Eredivisie-topscorer nog niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De aanvallende middenvelder van FC Twente is wel degelijk in beeld, zegt Koeman - die daarnaast nog vier 'groeibriljanten' noemt die in beeld zijn bij het Nederlands elftal.

Steijn maakte zondag alweer zijn twintigste doelpunt van het seizoen, waarmee hij zijn club de volle buit bezorgde tegen Almere City (1-0). Zijn ongekende productie ten spijt, is de 23-jarige Twente-speler niet opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de Nations League-duels met Spanje in maart.

LEES OOK: Bondscoach Ronald Koeman neemt geen Feyenoorders op in voorselectie Oranje

"We hebben er wel over nagedacht, hebben Sem ook een aantal wedstrijden bekeken", zegt Koeman. "Dat heeft ook te maken met concurrentie op die positie, maar hij heeft meerdere grote kwaliteiten. Met name in de zestien, het afwerken. Hij maakt natuurlijk veel goals. Maar ik wist dat ik deze vraag zou krijgen, dus ik heb vanmiddag wel met extra ogen gekeken. Hij speelt natuurlijk ook heel diep als aanvallende middenvelder, in balbezit speelt hij bijna als tweede spits. Het is wel een type speler die bij Oranje zou passen, maar de concurrentie, met Justin Kluivert, Xavi Simons en Teun Koopmeiners, dat zijn allemaal spelers die nog even een streepje voor hebben."

Arno Vermeulen vraagt Koeman vervolgens welke jonge spelers het WK van 2026 nog zouden kunnen halen, maar die net als Steijn nog niet eerder tot de selectie behoorden. De NOS-commentator oppert zelf AZ-verdediger Wouter Goes. Koeman looft de prestaties van de Alkmaarders, die donderdag met 1-0 te sterk waren voor de miljoenenploeg van Tottenham Hotspur: "We hebben het over PSV en Ajax, maar ik denk, als één club een compliment moet hebben... Ik vond AZ geweldig, in alle opzichten. Met jonge jongens, gedurfd in het druk zetten en ook slim in de duels."

'Als Goes een Italiaan was dan vonden we het allemaal geweldig'

"Over Goes wordt weleens gezegd dat hij irritant is, maar als dat een Italiaan is dan vinden we het allemaal geweldig. Wees blij dat hij dat heeft, al moet het wel binnen de perken blijven. Maar een beetje treiteren, een beetje in het duel, dat is toch goed, vind ik." Pierre van Hooijdonk vraagt vervolgens naar Goes' ploeggenoot, doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro. "We hebben natuurlijk al een hele jonge keeper", verwijst Koeman naar Bart Verbruggen. "Maar dat is wel een jongen die we in de gaten houden. Je hebt natuurlijk komende zomer ook te maken met het EK van Jong Oranje, het kan zijn dat we die jongens nog even daar laten." Naast het AZ-duo is Koeman ook lovend over de ontwikkeling van Youri Baas ('doet het goed bij Ajax als centrale verdediger') en spits Emanuel Emegha van RC Strasbourg.

