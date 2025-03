Twente laat Feyenoord achter zich, Steijn bijna niet niet meer te achterhalen

FC Twente heeft in de eigen Grolsch Veste weten te winnen van Almere City. De Tukkers kwamen na een kwartier op voorsprong en zijn de hele wedstrijd niet in de problemen gekomen, maar het bleef bij een minimale zege: 1-0. was - natuurlijk - de doelpuntenmaker.

Soms heb je wedstrijden waar supporters het over jaren nog over hebben, FC Twente - Almere City is niet zo’n wedstrijd. De hekkensluiter van de Eredivisie kwam op bezoek in de Grolsch Veste met maar één missie: zo lang mogelijk de nul houden en hopen op een aantal uitbraken.

Althans, zo zag de beginfase eruit. FC Twente wist alleen op geen enkele manier door de verdediging van de hekkensluiter van de Eredivisie te voetballen en daardoor was het eerste kwartier niet om aan te zien. Het tempo was laag, er was weinig inspiratie en beide ploegen wisten niks te creeeren.

Maar toen was daar Sem Steijn, wie anders. Een snelle aanval kwam terecht bij Bart van Rooij, die een bekeken voorzet gaf. Vanaf een metertje of twee kon de topscorer van de Eredivisie simpel binnenschieten. Het is zijn twintigste treffer van het seizoen, voor het eerst sinds Jari Litmanen in 1993/1994 heeft een middenvelder twintig of meer doelpunten in één seizoen.

Tegenaanval

Na het doelpunt begon Almere echter meer van zich af te bijten. Ze moesten wel, want ze keken natuurlijk tegen een achterstand aan. Met name Kornelius Hansen was een aantal keer gevaarlijk, maar het bleef bij 1-0. Met drie schoten op doel, waarvan één dus het doelpunt van Steijn, was er weinig te beleven in de eerste helft.

Na de rust leek Almere City weer dat verdedigende spel op te pakken. Het was duidelijk dat er geen makkelijke zege geboekt zou worden, dus moesten ze zich aanpassen aan de gastheren. Na een uurtje leek FC Twente op 2-0 te komen, want Mees Hilgers mocht vanaf een meter of vijf op doel schieten. Maar Nordin Bakker had een katachtige reflex in petto, waardoor de wedstrijd spannend bleef.

Niet veel later maakte Junior Kadile een vervelende overtreding op Arno Verschueren. De vleugelspeler van Almere City ging hard een duel aan maar gleed vervolgens uit. Hij vloog over de bal heen en belandde met zijn volle gewicht op het standbeen van Verschueren, wat voor flink wat pijn zorgde. Niet veel later werd hij ook vervangen, terwijl hij in minuut 62 pas binnen de lijnen kwam. Een korte invalbeurt dus.

In de slotfase was er weinig te beleven. Twente vond een 1-0 overwinning wel prima en nam geen onnodige risico's, terwijl Almere niet tegen nog meer schade aan wilde lopen.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

FC Twente gaat voor nu over Feyenoord heen. De Tukkers komen op plek vier met 46 punten, Feyenoord heeft er twee minder maar ook één wedstrijd minder gespeeld. Almere blijft de hekkensluiter met slechts zestien punten.