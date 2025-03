Derksen wordt vergeleken met Donald Trump: 'Ik heb één ding niet, wat hij wel heeft'

Johan Derksen en Donald Trump hebben veel overeenkomsten volgens Wilfred Genee. Volgens de presentator van Vandaag Inside hebben Derksen en Trump allebei het idee dat ze overal verstand van hebben. Derksen ontkent niet, maar ziet wel één belangrijk verschil.

Derksen reageert bij Vandaag Inside op het overlijden van Rob de Nijs op 82-jarige leeftijd. “Ik ken mensen van tv en dan krijg je vaak een heel ander beeld. Dat hebben we allemaal.” Derksen vertelt dat De Nijs tegen de verwachting in ‘een hele aardige man’ was met humor. “Topgozer, helemaal verkeerd gezien.” De oud-hoofdredacteur van Voetbal International begint over verwachtingen die mensen van hemzelf hebben: “Je kunt je lekker ergeren aan iemand op tv. Ik zit hier met een doel: dat de mensen zich lekker kunnen ergeren en dat lukt me hartstikke goed.” Derksen zorgt voor gelach in de Vandaag Inside-studio.

Derksen noemt ook zijn favoriete nummer van De Nijs. Wilfred Genee antwoordt: “Maar, ‘Loop naar de maan’, dat ken ik niet.” Derksen antwoordt gevat: “Ja, maar jij bent geen kenner.” Later vraagt de Snor klagend: “Moet ik hier altijd met leken over muziek praten?” Genee antwoordt: “Het lastige is: op elk onderwerp zit jij met leken te praten. Of er nou een generaal bij zit of een hoogleraar, uiteindelijk weet jij het toch altijd weer beter.” “Maar Wilfred”, begint Derksen zijn antwoord, “dat is het lot van een hoogbegaafde.” Weer krijgt de veteraan van het stel het publiek en zijn tafelgenoten aan het lachen.

Later gaat het gesprek aan tafel over Trump. Derksen noemt Trump 'wel vol van zichzelf'. Genee vult aan: “Op Instagram zie ik dat hij zichzelf overal de beste in vindt. Of het nou Texas is, of invoerrechten. Hij heeft overal het meeste verstand van.” Genee wijst naar zijn tafelgenoot: “Een beetje zoals jij, eigenlijk, als je erover nadenkt. Jullie lijken eigenlijk best wel op elkaar.” Derksen bekent: “Ik heb één ding niet, wat hij wel heeft: ik ben helemaal geen zakenman.” Genee barst in lachen uit: “Nee, dat weet ik”.

