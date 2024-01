Van Basten blijft kritisch op Brobbey: ‘We zijn een klein beetje aan het overdrijven’

Marco van Basten ziet dat zich de afgelopen tijd goed heeft ontwikkeld, maar is nog niet overtuigd geraakt van de Ajax-spits. Bij de uitzending van Rondo van Ziggo Sport gaat de analist, die zich eerder kritisch heeft uitgelaten over de 21-jarige aanvaller, in op de prestaties van Brobbey.

“Ik vind dat Brobbey het goed doet hoor, maar ik vind ook wel dat we een klein beetje aan het overdrijven zijn”, begint de oud-spits. “Hij staat niet bovenaan de topscorerslijst, maar hij doet het goed bij Ajax, want hij maakt wel het verschil. Al krijgt hij behoorlijk veel kansen. Hij kan meer scoren”, gaat Van Basten verder.

Brobbey was tegen Heracles tweemaal trefzeker in de met 2-4 gewonnen wedstrijd van Ajax. De 1-1 van de Ajacied wordt in beeld gebracht bij Rondo. “Dit is een goede goal, maar hierna kreeg hij nog een goede kans, en die schiet hij eigenlijk slecht in”, is de analist kritisch.

“Het is een jongen met kwaliteiten, maar ik vind dat hij technisch gezien beter had moeten zijn, omdat hij twaalf jaar lang in de opleiding van Ajax heeft gezeten”, gaat Van Basten, die in oktober 2023 zei dat Brobbey ‘voor het doel geen flauw idee heeft wat hij moet doen’ verder. “Hij scoort nu makkelijker dan in het begin van het seizoen, maar dat wil niet zeggen dat hij gelijk beter kan voetballen.”