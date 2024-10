‘Vloek van Wout Weghorst weer fataal voor verlamde Brobbey’

kent geen makkelijke periode bij Ajax. De beresterke spits mist de afgelopen weken de ene na de andere grote kans, terwijl zijn concurrent de Amsterdammers al twee wedstrijden op rij heeft gered als invaller. Sjoerd Mossou spreekt van de ‘Vloek van Weghorst’ die is uitgesproken op Brobbey.

Weghorst was zondagmiddag weer uiterst belangrijk voor Ajax op bezoek bij Heracles Almelo. De Oranje-international kwam bij een stand van 2-2 het veld in en nam vervolgens zowel de 2-3 als de beslissende 3-4 voor zijn rekening. “Natuurlijk draaiden alle camera’s meteen naar Brobbey”, schrijft Mossou in het Algemeen Dagblad. “En natuurlijk stond de spits van Ajax niet per se vrolijk te lachen en te springen voor het uitvak in Almelo, de spectaculaire en zwaarbevochten 3-4 overwinning op Heracles ten spijt.”

“Wie zweverig is aangelegd, zou er zo onderhand een vloek in vermoeden”, gaat de journalist verder. “De Vloek van Wout Weghorst, de concurrent die als een klein onzichtbaar duiveltje in het oor van Brobbey zit te fluisteren.” Volgens Mossou moet dit de reden zijn dat Brobbey zo veel opgelegde kansen mist. “‘Scoor maar, Brian, toe maar, schiet 'm er maar in. Niet bang zijn, jongen, vooral niet missen nu’, klinkt het in dat oor”, is wat het duiveltje volgens Mossou tegen Brobbey zegt.

Weghorst 'godsgeschenk', maar niet voor Brobbey

“En ja, hoor, daar is het onvermijdelijke gevolg: weer verlamt Brobbey voor open doel”, stelt hij. “Weer slaat de twijfel toe in de afwerking, alsof de ogen van Weghorst in zijn rug priemen, alsof de adem van zijn concurrent heel zachtjes, maar bloedirritant in zijn nek blaast.” Toch weet ook Mossou dat het niet de schuld is van Weghorst dat Brobbey het net niet weet te vinden. “Maar helemaal los van elkaar kun je het ook niet zien, zeker niet wanneer invaller Weghorst weer van doorslaggevend belang is voor Ajax, dit keer met twee goals tegen Heracles.” Met zijn belangrijke treffers noemt Mossou Weghorst een ‘godsgeschenk’ voor Ajax. “Iedereen profiteert daarvan, behalve dan Brian Brobbey.”

Vind jij dat Wout Weghorst de eerste spits van Ajax moet zijn? Laden... 44.2% Ja, hij presteert beter dan Brobbey 35.2% Nee, Brobbey verdient meer kansen 20.6% Farioli moet rouleren 642 stemmen

