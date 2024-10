Theo Janssen geeft Ajax de schuld voor tekortkomingen bij basisspeler

Theo Janssen is van mening dat Ajax op jonge leeftijd al op een hoger niveau had moeten laten uitkomen. Volgens de voormalig middenvelder van onder meer FC Twente en Vitesse komt Brobbey tekort in zijn basistechniek en is dat ook de schuld van de Amsterdammers. Brobbey komt dit seizoen heel moeilijk tot scoren en zijn concurrent weet juist makkelijk het doel te vinden, maar Janssen blijft desondanks van mening dat Brobbey de eerste spits van Ajax moet blijven.

Weghorst was twee weken geleden als invaller van cruciale waarde voor Ajax met een doelpunt en een assist in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Volgens Ajax-watcher Johan Inan had Weghorst de beste papieren om zondagmiddag op bezoek bij Heracles Almelo aan de aftrap te verschijnen, maar Francesco Farioli hield vast aan Brobbey. De Amsterdammer beleefde echter opnieuw een teleurstellende middag. Zo liet hij in de eerste helft een honderd procent kans liggen. Farioli haalde Brobbey in het tweede bedrijf naar de kant. Weghorst kwam voor hem in de plaats en had met twee doelpunten een groot aandeel in de 3-4 overwinning.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ibrahim Afellay schrikt bij Heracles - Ajax: 'Werkweigering! Hij heeft nog net geen popcorn erbij'

Janssen blijft desondanks van mening dat Farioli níét met Weghorst als spits moet beginnen. “Nee, Weghorst voor de laatste twintig minuten. Natuurlijk doet Weghorst het heel goed bij Ajax en is hij heel belangrijk. Maar het heeft ook echt te maken met álles wat Brobbey daarvoor doet tegen die twee centrale verdedigers”, zo doelt Janssen in Studio Voetbal op het ‘beuken’ en ‘sleuren’ van Brobbey. Volgens Janssen profiteert Weghorst van het werk dat Brobbey verricht. “Dan komt Weghorst erin en mag hij tegen twee verdedigers spelen die helemaal uitgeput zijn.” Arno Vermeulen is het niet eens met zijn collega. Volgens de verslaggever van de NOS is het duidelijk: de spits die scoort moet de voorkeur krijgen.

“Theo, je hebt twee specialisten in een voetbalteam: een keeper en een spits. Een spits staat er in principe alleen maar in om een goal te maken. Dan heb je een spits, Brian Brobbey. Met alle respect: die heeft nul doelpunten gemaakt bij Ajax dit seizoen”, aldus Vermeulen. Brobbey scoorde dit seizoen inderdaad nog niet in de Eredivisie. De Amsterdammer was enkel trefzeker in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League op 29 augustus. “Er is een ander en we zien dat hij veel makkelijker de doelpunten maakt. Dan neem je toch degene die de doelpunten maakt”, zo doelt Vermeulen op Weghorst.

LEES OOK: Kenneth Perez na zege Ajax: 'Hij is echt fenomenaal! Wie bedenkt dit?'

Weghorst ‘beperkter’ dan Brobbey

Janssen weet dat Weghorst ‘makkelijker de goals maakt’, maar ziet ook dat de zomeraanwinst van Ajax in ‘alles eromheen veel beperkter’ is dan zijn concurrent. “Hij is gewoon heel erg goed in de zestien. Dat is zeker een kwaliteit en daarvoor moet je hem ook gebruiken, maar wel voor de laatste dertig minuten. Daarvóór zou ik hem niet gebruiken. Natuurlijk voetbalde hij goed mee vandaag, het is ook niet dat hij niet goed kan voetballen.” Volgens Janssen had Weghorst de opgelegde kans voor Brobbey ‘honderd procent’ afgemaakt. Maar dat wil volgens Janssen nog steeds niet zeggen dat de routinier vanaf het begin in de spits moet staan. “In Brobbey zit de toekomst, daar zit wel iets in voor de langere termijn. Weghorst is aan zijn laatste jaren als voetballer bezig.”

Maar Janssen weet ook dat Brobbey snel uit het bekende andere vaatje zal moeten tappen, wil hij zijn basisplaats behouden. De oud-speler van Ajax, FC Twente en Vitesse ziet dat het afmaken van Brobbey ondermaats is. “Als hij buiten de zestien gaat afwerken, dan schiet hij er van de tien ballen twee in. Ik denk dat hij in zijn basistechniek tekort komt”, zo zegt Janssen. Dat zou ook de ‘schuld’ van Ajax zijn. “Dat komt doordat Ajax hem altijd in zijn lichting heeft laten voetballen. Ajax heeft hem 30, 35 goals per seizoen laten maken. Hij was in de jeugd al groot en sterk. Hij had op veel jongere leeftijd al in hogere elftallen moeten spelen, tegen de eigen weerstand die hij ook heeft. Dan had hij veel meer moeten werken aan zijn basistechniek. Aannames, kaatsen, afwerken”, zo klinkt het.

Wie moet de eerste spits zijn van Ajax? Laden... 66.7% Brian Brobbey 33.3% Wout Weghorst 33 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Erwin van de Looi stapt boos op Wout Weghorst af: dit is wat hij zei tegen de Ajax-spits

Erwin van de Looi stapte zondagmiddag na afloop van Heracles Almelo - Ajax (3-4) het veld op om verhaal te halen bij Wout Weghorst.