‘Mentale opsteker’ voor Weghorst bij Ajax: ‘Hij keerde met de pest in zijn lijf terug naar Amsterdam’

De invulling van de spitspositie bij Ajax is al vanaf dag één van dit seizoen voer voor discussie, maar heeft op dit moment de beste papieren om zondagmiddag aan de aftrap te verschijnen van het uitduel met Heracles Almelo. Dat denkt Johan Inan althans. De verslaggever van het Algemeen Dagblad zag Weghorst tijdens de recente interlandperiode een ‘mentale opsteker’ krijgen.

Ajax maakte er vanaf dag één van de zomerse transferwindow geen geheim van dat Weghorst op het verlanglijstje stond om de selectie te versterken. De Oranje-international zelf had ook wel oren naar een overstap naar Amsterdam, maar de club moest eerst flink wat werk verrichten om zijn komst mogelijk te maken. In de laatste week van de transferwindow lukte het technisch directeur Alex Kroes dan toch om de spits te presenteren. Weghorst kwam er bij zijn eerste basisplaats, in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, weliswaar nog niet aan te pas, maar was twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen als invaller enorm belangrijk voor zijn ploeg.

Weghorst scoorde én verzorgde de assist op de 3-1 van Chuba Akpom, waardoor hij met een boost de interlandperiode tegemoet ging. “De spits kwam met Ronald Koeman - al voor zijn winnende goal tegen FC Groningen - overeen de Nations League met Oranje over te slaan. Weghorst werkte een individueel programma af om topfit aan het zwaarste blok van Ajax te kunnen beginnen”, zo schrijft Inan. Volgens de clubwatcher heeft Weghorst zichzelf ‘fysiek afgebeuld’. “Dat is amper nog een verrassing te noemen. Maar Weghorst kreeg er in aanloop naar de weken met krakers in de Eredivisie tegen Feyenoord, PSV en FC Twente ook nog een flinke mentale opsteker bij”, zo leest het.

Zirkzee en Brobbey komen er niet aan te pas

Daarmee doelt Inan op de prestaties van het Nederlands elftal in het algemeen, maar óók specifiek van zijn concurrenten. “Niet alleen zag hij voor zijn televisie dat hij als breekijzer node werd gemist toen Oranje tegen Hongarije en Duitsland nog een doelpunt moest forceren. Weghorst kon maandagavond laat ook moeilijk concluderen dat zijn concurrenten een basisplaats opeisten.” Joshua Zirkzee mocht het in de uitwedstrijd tegen Hongarije vanaf het begin laten zien, Brian Brobbey een paar dagen later in en tegen Duitsland. Maar beiden konden niet imponeren. “De spits van Manchester United speelde niets klaar tegen Hongarije, waarna er voor Ajax-collega Brobbey op een eiland in München geen eer te behalen viel.”

Volgens Inan keerde Brobbey zo ‘met de pest in zijn lijf terug naar Amsterdam’. “Onderweg naar huis zag hij de discussie over de spitspositie in Oranje direct weer oplaaien. Analytici lieten daarbij ook de naam van Weghorst als lachende derde vallen. (…) En de ogenschijnlijk vacante positie in het Nederlands elftal zal de aanvaller met de ijzeren wil alleen maar verder motiveren om bij Ajax de komende week een basisplaats te veroveren en te behouden”, aldus Inan. Weghorst krijgt daarvoor mogelijk zondagmiddag in Almelo al de kans. “Brobbey onthulde in Zeist overigens dat Farioli hem, Weghorst en Akpom had ingefluisterd ook opties te zien om met twee spitsen te spelen. Hoe dan ook, als de spitsenstrijd van Ajax onder de roulerende Italiaan een dagkoers is, ligt Weghorst voor de ontmoeting met zijn eerste Eredivisieclub Heracles op poleposition.”

Wie moet bij Ajax in de spits staan? Laden... 42.6% Brian Brobbey 48.3% Wout Weghorst 9.1% Chuba Akpom 582 stemmen

