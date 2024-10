Weghorst doet onthulling en verovert harten van Ajax-fans: ‘Dit is té perfect’

heeft de harten van enkele Ajax-supporters veroverd met het benoemen van zijn favoriete speler aller tijden. De spits van de Amsterdammers kreeg de vraag voorgeschoteld door Ziggo Sport en twijfelde geen seconde met zijn reactie.

Het mediateam van Ziggo Sport maakte een video van Weghorst waarin de sport korte antwoorden geeft op vragen. “Wie is je favoriete speler aller tijden?”, luidt de allereerste vraag. Weghorst, die pas sinds kort speler is van Ajax, komt met een reactie waar de fans blij van worden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Taylor onthult hoe hij en iedereen binnen Ajax denkt over Wout Weghorst

“Jari Litmanen”, zegt de boomlange aanvalsleider van de Amsterdammers. In de commentsectie onder het Instagram-bericht krijgt Weghorst lovende kritieken over dat antwoord. “Litmanen is een te perfect antwoord”, schrijft een supporter. “Litmanen, goed antwoord”, reageert een ander.

Litmanen is een icoon van Ajax. De Finse middenvelder was midden jaren negentig succesvol bij de Amsterdamse club, waarmee hij vier landstitels wist te bemachtigen. Litmanen speelde in totaal 255 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax.

