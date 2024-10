Weghorst wist dat hij zou scoren: 'Je mag het aan Sam vragen'

had al een voorgevoel dat hij zondag de winnende treffer zou maken in de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen. De aanvaller viel in de 85ste minuut in bij een 1-1 stand en maakte in de 91ste minuut de 2-1; later in de blessuretijd leverde Weghorst ook nog de assist voor de 3-1.

Weghorst zegt op de persconferentie dat hij met maar één doel het veld op kwam: de winnende goal maken. Hij krijgt de vraag of hij wist dat hij dat zou gaan doen. “Ja… Het is altijd een beetje makkelijk, hè”, antwoordt de spits. “Ik heb dat natuurlijk de vorige keer gezegd bij het Nederlands elftal. Maar je mag het aan Sam vragen, onze fysieke man die de warming-up doet”, wijst hij naar fysiektrainer Sam Feringa.

Artikel gaat verder onder video

“Op het moment dat Branco (van den Boomen, red.) de penalty miste, zei ik tegen hem: ‘Ik denk dat het vandaag echt gaat gebeuren’”, aldus Weghorst, die ook Anton Gaaei de complimenten geeft voor de voorzet voorafgaand aan de 2-1. “Het was een fantastische bal van Anton. Het is voor tachtig procent zijn goal. Soms heb je een klik met iemand, de manier hoe iemand werkt en traint… Je bent samen met elkaar bezig. Hij heeft echt een fantastische voorzet. Dat zie je soms op de trainingen ook.”

LEES OOK: Wout Weghorst straft Ajax-fans genadeloos af voor bizar moment in minuut 89

Ajax beproefde tot dat moment nog te weinig zijn geluk met hoge ballen, vond Weghorst. “Na de eerste helft zeiden we al dat de bal vaker voor het doel gespeeld moest worden. Ik zei tegen ‘m: ‘Als je in die positie komt, leg de bal dan over de eerste man en dan is het kassa, ik zorg dat ik er ben.' Maar als je ‘m dan ook echt zo geeft… Het is echt een heel mooie voorzet.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ArenA klapt handen stuk bij Ajax - FC Groningen, maar ESPN houdt buiten beeld waarom

In de negende minuut van Ajax - FC Groningen klonk er plots groot applaus in de Johan Cruijff ArenA.