Magnifieke invalbeurt van Wout Weghorst bezorgt Ajax late overwinning

Ajax heeft zondagmiddag gewonnen van FC Groningen. Ajax was lang de bovenliggende partij en gaf niks weg, maar moest na een fout van Josip Šutalo toch de gelijkmaker slikken, maar toen niemand er meer op rekende scoorde Wout Weghorst eerst de winnende treffer en gaf hij daarna de assist op de treffer van Akpom: 3-1. Mister 1-0 Davy Klaassen scoorde de openingstreffer voor Ajax. Jorg Schreuders maakte na rust de gelijkmaker. Branco van den Boomen miste na de gelijkmaker een penalty namens Ajax.

Ajax speelde donderdag een zware uitwedstrijd bij Slavia Praag en kwam daar niet ongehavend uit. Kristian Hlynsson liep namelijk een enkelblessure op en is zodoende de komende vier tot zes weken niet inzetbaar. Bertrand Traoré was tegen de verwachting in wel beschikbaar, nadat hij de wedstrijd in Tsjechië nog wel aan zich voorbij moest laten gaan. Jordan Henderson en Weghorst waren allebei fit genoeg om op de bank plaats te nemen. Bij FC Groningen maakte Marco Rente zijn rentree na een blessure.

Ajax kwam in de twintigste minuut op voorsprong door Klaassen, die als zo vaak de openingstreffer maakte. Branco van den Boomen speelde Brian Brobbey in, die probeerde weg te draaien bij Rente. Dat lukte niet, beide spelers gingen naar de grond. Daardoor lag de bal vrij voor Klaassen, die van een meter of tien rustig af kon werken: 1-0. Daarna kreeg Brobbey voor rust nog een grote kans op de tweede treffer, maar hij vond het linkerbeen van doelman Etienne Vaessen op zijn weg.

Na rust was hetzelfde spelbeeld te zien, waardoor het publiek een eentonige wedstrijd zag waarin Ajax de bal had en FC Groningen loerde op een gevaarlijke counter die er maar niet kwam. Chuba Akpom, ingevallen voor de in de afwerking tegenvallende Brobbey, kreeg een grote kans om de wedstrijd te beslissen. Dat duurde tot de 69e minuut, toen FC Groningen door matig ingrijpen van Šutalo ineens de gelijkmaker kon maken. Jorg Schreuders strafte de fout van de Kroaat, die tot twee keer toe verzuimde de bal fatsoenlijk weg te werken, genadeloos af: 1-1.

Twee minuten later kon Ajax weer op voorsprong komen toen Thijmen Blokzijl Akpom neerlegde in het strafschopgebied. Van den Boomen nam plaats achter de bal, maar Vaessen tikte de bal met een katachtige reflex uit de linker hoek. Toen de blessuretijd aanbrak wees niets er op dat Ajax nog ging winnen. Tot in de 93e minuut Anton Gaaei de bal voor het doel slingerde en Weghorst met een kopbal zijn eerste treffer in het shirt van Ajax maakte: 2-1. Vlak daarna zette Weghorst Akpom alleen voor de keeper en de Engelse spits werkte kalm af: 3-1.

Ajax klimt door de zege weer naar de vijfde plek in de Eredivisie, met nog twee wedstrijden tegoed. Na de interland-break mag het op bezoek bij Heracles Almelo de inhaalrace verder gestalte geven. FC Groningen krijgt het zeer sterk gestarte FC Utrecht op bezoek.

