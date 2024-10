Wout Weghorst straft Ajax-fans genadeloos af voor bizar moment in minuut 89

Een opvallend moment zondag in de slotfase van Ajax – FC Groningen. ESPN bracht in de 89ste minuut van de wedstrijd in beeld hoe tientallen supporters van Ajax de Johan Cruijff ArenA vroegtijdig verlieten bij een 1-1 tussenstand, vlak voordat de 2-1 scoorde en Chuba Akpom de 3-1.

De taferelen zorgden voor verbazing bij commentator Teun de Boer van ESPN. “Fans besluiten het stadion te verlaten, terwijl het een echte nagelbijter is. Je weet het nooit”, sprak De Boer.

Artikel gaat verder onder video

Twee minuten nadat de eerste fans van Ajax het stadion verlaten hadden, zorgde invaller Wout Weghorst voor de 2-1. Kort erna verzorgde Weghorst de assist bij de 3-1 van Akpom.