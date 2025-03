Liverpool en Slot verliezen zinderend duel van PSG na strafschoppen

Het heeft 120 minuten aan vermakelijk voetbal en een strafschoppenserie gekost, maar Paris Saint-Germain heeft zich weten te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. Arne Slot en zijn mannen konden niet opboksen tegen de vlijmscherpe Fransen, waardoor het voor het eerst sinds september 2024 verliest op Anfield. Het stond 0-1 na de verlenging, in de strafschoppenserie misten Darwin Nunez en Curtis Jones voor The Reds.

De wedstrijd tussen Liverpool en Paris Saint-Germain was precies zoals je had gehoopt. Een hoge intensiteit op een krankzinnig sfeervol Anfield met twee ploegen die graag wilden scoren. Met name de thuisploeg had er zin in, zij hadden nog wat goed te maken. Een week eerder, in Parijs, stonden ze in een grote rondo. Maar ze wonnen wel, dus een monsterscore was niet nodig maar ze hadden er wel zin in.

Gianluigi Donnarumma keepte de wedstrijd van zijn leven, hij hield alles tegen. En zelfs op momenten dat hij toch werd gepasseerd of uit positie was, stond er wel een teamgenoot. Al na vijf minuten kon Diogo Jota op een nagenoeg leeg doel schieten, maar Nuno Mendes was daar om het schot van zijn landgenoot te blokkeren.

De rest van de wedstrijd had hetzelfde spelbeeld. Liverpool was keer op keer levensgevaarlijk via onder anderen Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai en Luis Díaz. Paris Saint-Germain, met ongeveer de snelste aanval in het voetbal op dit moment, hoopte op een paar uitbraken. Die kreeg de ploeg ook, met de straalmotoren van Bradley Barcola en Ousmane Dembélé was er maar een klein beetje ruimte nodig om aan te vallen.

Vlak na rust leek Liverpool op gelijke hoogte te komen. Een krankzinnige paar seconden met een pegel op de lat, een bekeken schuiver op de paal, een overtreding die een strafschop kon zijn en uiteindelijk een goal van Dominik Szoboszlai. Anfield ontplofte, maar de grensrechter stak toen zijn vlag in de lucht. Nog voor alle schoten leek Luis Diaz buitenspel gestaan te hebben, dus het feest ging niet door.

In de slotfase ging Liverpool op zoek naar die belangrijke gelijkmaker waardoor het toch zou doorstromen naar de kwartfinales in plaats van dat het nog een verlenging moest spelen. Die goal kwam er echter niet in reguliere speeltijd en er moest verlengd worden.

In de verlenging was er relatief weinig te beleven. Net zoals zo veel verlengingen wilden beide ploegen niet veel risico nemen, dat resulteerde dan ook in voorzichtig voetbal. En eerlijk is eerlijk, 120 minuten voetballen op dat moordende tempo was ook onmogelijk. Daarom mochten de mannen zich gaan opmaken voor een strafschoppenserie.

Daarin was Gianluigi Donnarumma wederom de grote man. Hij wist twee strafschoppen tegen te houden, die van Curtis Jones en Darwin Núñez. PSG scoorde alle vier de strafschoppen, waardoor de Champions League-droom voor Arne Slot voorbij is.

Einde van een reeks

Liverpool verloor in de negentig minuten dus met 0-1, in september van 2024 verloren The Reds voor het laatst in eigen huis. Dat is ook de laatste wedstrijd waarin het thuis niet wist te scoren.

In de volgende ronde speelt Paris Saint-Germain waarschijnlijk tegen Aston Villa. De ploeg uit Birmingham won in de heenwedstrijd met 1-3 op bezoek bij Club Brugge. Er lijkt dus een Belgisch wonder te moeten gebeuren wil Club nog doorgaan.