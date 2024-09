Feyenoord-spits Ueda laat zich zien bij galavoorstelling Japan

Feyenoord-spits heeft donderdag een aandeel in een ruime zege van Japan in een WK-kwalificatieduel met China. Ueda had een basisplaats en leverde na een klein uur de assist bij de 4-0 van ploeggenoot Takumi Minamino. De Japanners zouden uiteindelijk met 7-0 zegevieren.

Waar zijn Rotterdamse avontuur nog altijd geen doorslaand succes kan worden genoemd, is Ueda in de nationale ploeg de laatste tijd vaker wél dan niet basisspeler. Zo droeg hij afgelopen zomer met een doelpunt bij aan een 5-0 zege op Syrië in de eerste fase van de WK-kwalificatie.

Artikel gaat verder onder video

Donderdag leverde Ueda knap de assist op voormalig Liverpool-speler Minamino, die tegenwoordig ploeggenoot van Jordan Teze bij AS Monaco is. Minamino tekende op aangeven van de Feyenoorder voor de vierde Japanse treffer. Ueda zal zelf gehoopt hebben ook een doelpuntje mee te kunnen pikken, maar dat zat er niet in: tien minuten voor tijd werd hij vervangen door N.E.C.'er Koki Ogawa.

Aan Japanse zijde kwamen wel meer voetballers met een Eredivisieverleden binnen de lijnen. Zo hadden ook Ritsu Doan (ex-FC Groningen en -PSV) en Ko Itakura (ook oud-Groninger én deze zomer in verband gebracht met de Eindhovenaren) een basisplaats. Yukinari Sugawara, die AZ deze zomer verruilde voor Southampton, bleef 90 minuten op de bank.

🅰️yase Ueda legt goed klaar en Takumi Minamino maakt zijn tweede tegen China! 🇯🇵 — ESPN NL (@ESPNnl) September 5, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Champions League-spelerslijst Feyenoord kent één opvallende afwezige

Feyenoord heeft de spelerslijst ingediend voor de competitiefase van de Champions League.