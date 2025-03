Igor Paixão sloeg forse salarissen af: 'Feyenoord was de beste optie'

heeft aanbiedingen uit Frankrijk, Italië, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten afgeslagen om de transfer naar Feyenoord te maken. Dat vertelt zijn vader José in gesprek met de Volkskrant. Volgens zijn vader, tevens de belangrijkste adviseur van de Feyenoord-aanvaller, was de Rotterdamse club de beste optie.

Paixão maakte in de zomer van 2022 de overstap van het Braziliaanse Coritiba FC naar Feyenoord. Naar verluidt betaalde de Stadionclub zo'n 4,5 miljoen euro voor de 1.68 meter lange linksbuiten. Onder trainer Arne Slot wist hij meteen beslag te leggen op de landstitel, en een jaar later ook de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker.

Paixão ontpopte zich in De Kuip al snel tot een publiekslieveling, al had de aanvaller medio 2022 ook andere opties, zo onthult zijn vader. De behendige rechtspoot kon namelijk ook de overstap maken naar Frankrijk, Italië, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. "Amerika was waarschijnlijk de beste optie in financieel opzicht", verklapt vader José. "Maar Igor was toen 22. Hij zal de komende jaren vast nog beter gaan verdienen, maar geld was zeker toen niet de belangrijkste drijfveer. We hebben alle opties naast elkaar gelegd, gekeken bij wat voor club en in wat voor stad hij terecht zou komen. Feyenoord bleek de beste optie."

Paixão stapt uit comfortzone

Dit seizoen is Paixão een van de absolute smaakmakers bij Feyenoord, zeker na het vertrek van spits Santiago Giménez naar AC Milan. De buitenspeler was deze jaargang al goed voor acht doelpunten en dertien assists in 36 officiële wedstrijden. Toch ging het in het begin niet zo makkelijk, erkent Paixão.

Na zijn komst in augustus 2022 was er sprake van een heuse cultuurshock en moest de inmiddels 24-jarige aanvaller wennen aan onder meer de kou, de taal en het vroege avondeten. "Ik heb heel wat geleden op de training de eerste maanden", stelt Paixão, die zich wel een bepaald doel voor ogen hield. "Uit je comfortzone stappen, levenservaring opdoen, dat was mijn doel. Als dat doel dan uitkomt, is dat geweldig."

Zomerse transfer voor Paixão?

Paixão heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2029. Al lijkt een zomerse transfer voor de hand te liggen, gezien de goede prestaties van de Braziliaanse vleugelaanvaller. Iets waar hij zich vooralsnog niet mee bezighoudt. "Ik ben gefocust op deze club. Dus ik laat het in de handen van God en Feyenoord om het beste pad voor me te kiezen."

