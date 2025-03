De Wolf verklapt wat er te zien is op de Feyenoord-iPad: 'Hebben jullie gewoon ESPN of Ziggo?'

Voor de dug-out van Feyenoord staat steevast een iPad, waarop de technische staf wedstrijdbeelden bekijkt. Assistent-trainer John de Wolf vertelt aan Radio 538 desgevraagd wat er precies op het scherm te zien is.

In de De 538 Ochtendshow wordt aan De Wolf gevraagd wat er op ‘het iPadje’ te zien is. “Videoland, Netflix?”, lacht sidekick Rick Romijn. De Wolf reageert: “Daar zie je de beelden op terug. Als je thuis kijkt, zie je alles natuurlijk twee of drie keer terug. Als de VAR ergens naar kijkt, dan is het wel handig als je weet waar het over gaat.”

Artikel gaat verder onder video

Niels van Baarlen vraagt daarna: “Zien jullie Ziggo of ESPN, of hebben jullie een eigen kanaal?” De Wolf legt uit: “Wij hebben de beelden die de mensen thuis ook zien. Dan kun je een paar keer kijken. Dan weet je of je er wat van moet zeggen. Spelers vragen er ook om. Ze kijken vragend naar de bank: ‘Is het oké of niet oké?’”

LEES OOK: John de Wolf gevraagd naar samenwerking met Van Persie: 'Alles beter dan die Priske, hè?!'

Dinsdagavond zat De Wolf thuis voor zijn eigen televisie. “Ik heb naar PSV gekeken en naar Real Madrid – Atlético Madrid”, vertelt hij. PSV incasseerde een pijnlijke 1-7 nederlaag tegen Arsenal. De Wolf weet hoe zo’n Europese afstraffing voelt. “Wij hebben in september tegen Bayer Leverkusen gespeeld en toen was het ook snel klaar: 0-4. Dat zijn heel vervelende wedstrijden, ook voor het Nederlands voetbal.”

Wat moet de technische staf dan tegen de spelers zeggen in de pauze? “Je moet dan toch met oplossingen en positiviteit komen. En je moet zeggen dat er toch, bij ons, 45.000 man op de tribune zitten die ook wat willen zien. Hopelijk gaan ze vanavond wat zien”, blikt hij alvast vooruit op de wedstrijd tussen Feyenoord en Internazionale.

VIDEO - Interview met John de Wolf op Radio 538

Wie bereikt de kwartfinale van de Champions League? Laden... 49.5% Feyenoord 50.5% Internazionale 321 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Stefan de Vrij duidelijk over transfervrije terugkeer bij Feyenoord: 'Eerlijk gezegd...'

Stefan de Vrij laat zich in gesprek met de NOS uit over een mogelijke terugkeer op het oude nest bij Feyenoord.