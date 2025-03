Henk ten Cate heeft medelijden met speler van Ajax: 'Ik vind het zielig'

Henk ten Cate breekt zondag bij Goedemorgen Eredivisie een lans voor . De voormalig trainer van Ajax vindt dat de spits onterecht wordt bekritiseerd. Hij wijst op de grote werklust van Brobbey en legt uit waarom hij soms niet tot zijn recht komt.

“Brobbey wordt heel erg bekritiseerd op dit moment”, merkt Ten Cate op. “Ik vind het een beetje onterecht. Als je ziet hoeveel arbeid hij levert en waar hij staat te verdedigen… Brobbey staat op dertig meter van zijn eigen goal te verdedigen! Dan ben je ongeveer een meter of tachtig van de goal van de tegenstander verwijderd.”

Ajax is niet een ploeg die de snelle omschakeling hanteert, voegt Ten Cate toe. “Want de opbouw is vrij traag. Als Brobbey voorin komt, heeft de tegenstander de hele defensie al georganiseerd en is er bijna geen ruimte om te spelen. Ik breek een beetje een lans voor Brobbey, want eigenlijk vind ik het zielig.”

'Brobbey is met zichzelf in gevecht'

Volgens Ten Cate, die in het seizoen 2006/07 de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker won met Ajax, is Brobbey ‘echt met zichzelf in gevecht’. “Hij werkt zich een slag in de rondte. Dan wordt hij er iedere keer na een uur afgehaald. Ik weet niet of hij niet fit genoeg is, dat kan alleen de trainer beoordelen. Maar als hij fit is, denk ik dat het geven van vertrouwen aan een aanvaller veel belangrijker is.”

