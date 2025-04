Gouden wissels brengen landstitel dichterbij voor Ajax

Met een 1-2 overwinning op Willem II behoudt Ajax de grote marge aan de kop van de ranglijst, maar vanzelf ging het niet. In Tilburg had Ajax de volle controle, maar keken de Amsterdammers na enkele discutabele beslissingen van de arbitrage kort voor rust toch tegen een achterstand aan. Na rust schoten invallers Olivier Edvardsen en hun ploeg toch naar een verdiende zege.

Willem II en Ajax: een duel tussen de slechtst en best presterende ploegen van het kalenderjaar. Voor de Tilburgers worden de degradatiezorgen steeds groter en is het gat naar de veilige vijftiende plaats inmiddels gegroeid naar zeven punten. De nodige supporters riepen de afgelopen week om het ontslag van Peter Maes, maar de zestigjarige oefenmeester zat gewoon op de bank. Hij koos onder andere voor Cisse Sandra en Jens Mathijsen in zijn basiself, waar Francesco Farioli na hun schorsing weer kon beschikken over Anton Gaaei en Brian Brobbey.

Veel viel er van zijn terugkeer echter niet te merken. Het was eenrichtingsverkeer richting het doel van Willem II, maar de potige spits kwam nauwelijks in het spel voor. Hij stond niet goed gepositioneerd en was vaak druk bezig met zijn opponent. Desondanks wist Ajax met traag spel tot de nodige mogelijkheden te komen, die veelvuldig geblokt werden door de rood-witte muur van de thuisploeg. Ahmetcan Kaplan was wel dicht bij een openingstreffer, maar Thomas Didillon-Hödl wist de kopbal van de Turkse verdediger op de lijn knap te keren. De Amsterdammers hoopten van de scheidsrechter nog twee grote kansen te krijgen op de openingstreffer, maar kregen bij een penaltyverzoek aan Marc Nagtegaal tweemaal nul op het rekest.

De eerste keer werd Klaassen in het strafschopgebied geraakt door zijn opponent, maar leek het te licht voor een strafschop. De tweede maal had de handige middenvelder meer recht van spreken, nadat hij zijn voet voor een Willem II-verdediger neerzette en vol op zijn enkel werd getrapt. De VAR greep echter niet in, waardoor de brilstand op het scorebord bleef staan. Willem II probeerde van zich af te bijten en kreeg in de omschakeling zeker ruimtes, maar speelde het immer abominabel uit. Verdedigend kende het echter steeds minder problemen, want de dreiging van de Amsterdamse opponent had ondanks het vele balbezit (72%) steeds minder om het lijf.

Na een halfuur hoopten de bezoekers na hands van Erik Schouten opnieuw op een penalty, maar driemaal bleek geen scheepsrecht. Vervolgens kreeg de ploeg van Farioli aan de andere kant het deksel op de neus. Nadat de eerste voorzet nog voorlangs vloog, promoveerde Emilio Kehrer de eerste fatsoenlijke uitbraak na een handige kapbeweging tot doelpunt. Na rust bleef Ajax onverstoorbaar doorgaan met het zoeken naar een treffer, maar kansen bleven zeer schaars. Jordan Henderson kwam nog wel tot een aardig afstandsschot, maar daar had Didillon-Hödl weinig moeite mee. Het spel van de bezoekers was te traag, te voorspelbaar en te slordig om de elfmansverdediging van de opponent te verrassen.

Uiteindelijk waren het de Amsterdamse invallers die de Tilburgse ‘bus’ eindelijk wisten te omspelen. Weghorst stuurde Steven Berghuis goed weg, waarna Edvardsen zijn strakke voorzet binnenliep. Vervolgens probeerde Willem II iets terug te doen, maar schoot Weghorst zijn ploeg na knullig balverlies van Youssuf Sylla op een verdiende voorsprong. De thuisploeg ging onverminderd door in haar zoektocht naar een nieuwe treffer, maar kon in de slotfase geen vuist meer maken. In de extra tijd hoopten de Tricolores nog een penalty te krijgen na een overtreding op Kehrer, maar ook ditmaal greep Nagtegaal niet in. Met de nederlaag raakt directe handhaving voor Willem II verder uit zicht, terwijl voor Ajax het kampioenschap steeds dichterbij komt.

